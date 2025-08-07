Un hogar para adolescentes desvinculados de sus familias por vulneración de sus derechos

En dicho espacio, que está ubicado en Avenida Juan Pablo II 760 (frente al Hospital Ramón Carrillo), además del hogar convivencial, también funciona un centro comunitario barrial.

Según explicaron desde el obispado, "la creación de esta Casa Fraterna se inspira en el magisterio del Papa Francisco, que nos llamó a ser una Iglesia abierta y cercana, recibiendo a todos con misericordia, siendo solidarios y samaritanos, con los pobres, débiles y sufrientes".

Además de ser una casa abierta que "abriga y aloja" a jóvenes, la institución tiene como objetivos cubrir sus necesidades básicas, acompañarlos en el desarrollo de sus potencialidades, como también su revinculación con sus grupos de pertenencia.

Otras de las metas es brindar "un ambiente de armonía y ternura propiciando el desarrollo integral de la personalidad y su valor como seres únicos e irrepetibles, creados por Dios; acompañar su inserción al sistema educativo, trabajando la perspectiva vocacional de cada uno; y promover y acompañar la construcción de un proyecto de vida con la mayor autonomía posible".

En tanto, a través del centro comunitario barrial buscan "promover la implementación de proyectos participativos y populares abiertos a niños, niñas, adolescentes y familias", en áreas como deporte, arte, acompañamiento familiar, talleres, encuentros, apoyo escolar y psicopedagógico, oficios, proyectos productivos, huerta, celebraciones de fe y cultura.

Los interesados en contactarse con la entidad para colaborar u obtener mayor información pueden comunicarse por mail a [email protected] o a través de su cuenta de Instagram: @casafraternapapafrancisco.