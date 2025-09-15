Una multitud de vecinos en la nueva edición de los Fogones de Bernal

Como ocurre cada septiembre sin importar el año, los fogoneros pusieron en marcha el sueño de esta celebración desde hace algunos meses atrás, con la intención de convocar a miles de personas. Si bien al principio estimaron realizarlo el sábado 6, por las elecciones legislativas desarrolladas en la provincia de Buenos Aires tuvieron que desistir rápidamente. Así las cosas, la fiesta ocurrió este último fin de semana y la repercusión final fue altamente positiva, con algunas peleas entre grupo de adolescentes que intentaron opacar la felicidad colectiva pero que no llegaron a lograrlo.

Ya en las primeras horas de la mañana, se desplegó el respectivo operativo para que pudieran armar los stands, los escenarios, los puestos gastronómicos y demás. La ubicación fue la misma de siempre y los participantes principales estuvieron situados desde la avenida San Martín hasta la calle 26 de Julio yendo por Zapiola, y desde Don Bosco hasta Lamadrid circulando por Belgrano.

Los Bomberos Voluntarios de Bernal, como lo hacen naturalmente, estuvieron a cargo de todos los detalles y fueron esenciales para que todo se desarrollara con normalidad.

“Esto viene de mucho tiempo atrás donde venimos preparando todo y hoy es el momento cúlmine, donde se da todo. El pueblo bernalense ama esto y hace 58 años que se celebran. El Municipio apoyó muchísimo para que esto se pueda lograr, ya desde hace varios años y hoy tenemos esta fiesta”, destacó Jorge Froio, comandante en jefe del cuartel.

Así las cosas, la jefa comunal del distrito, Mayra Mendoza, pasó por los Fogones y compartió algunas palabras para los vecinos presentes, que la acompañaron en su mayoría en las urnas el pasado domingo.

“Esta celebración histórica es un gran ejemplo de lo que significa actuar como comunidad, vecinos, vecinas e instituciones y, por eso, siempre nos gusta estar presentes. Una linda oportunidad para compartir con nuestro pueblo, agradecerles y poner en valor todo lo que son capaces de hacer por su barrio y por todo Quilmes”, subrayó la intendenta.

Es importante resaltar que hubo grupos musicales compartiendo su arte en los distintos escenarios, la mayoría de ellos locales, como así también stands de diversos países que emularon una especie de feria de las colectividades.

A pesar de que no está la cifra exacta, la participación de los bernalenses y quilmeños fue multitudinaria. Pudieron disfrutar de la propuesta gastronómica ofrecida y de un momento en comunidad inolvidable.