La conducción estará a cargo de Pachy, quien llevará adelante la noche y será una de las figuras encargadas de conectar las distintas propuestas del festival.

El encuentro cuenta además con la organización de Panza, el popular streaming que acompaña esta iniciativa y que apuesta por una propuesta vinculada con la música, la cultura urbana y las nuevas expresiones artísticas. Con una convocatoria que promete ser multitudinaria, la jornada reunirá a artistas, solistas y referentes del freestyle en una noche pensada para compartir música y cultura urbana y la expectativa por la jornada es grande y se espera una importante concurrencia.

El auditorio contará con un cupo limitado para mantener la cercanía entre los artistas y el público. Para consultar por las entradas y disponibilidad se puede llamar al 11 3577-1378.