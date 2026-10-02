El Panza Flow tendrá su primera gran jornada de freestyle, rap, hip hop y ritmos urbanos el sábado 30.
Lanús se prepara para recibir una propuesta diferente dentro de la escena urbana, pues el Panza Flow tendrá su primera gran jornada de freestyle, rap, hip hop y ritmos urbanos, con una particularidad que atraviesa toda la propuesta: la incorporación de influencia gospel, y así fusionar la música urbana con el mensaje y la identidad de este género. El encuentro se realizará el sábado 30 de este mes desde las 20, en un auditorio de Lanús.
Uno de los principales atractivos estará justamente en la combinación de estilos: el gospel se encontrará con el rap y el hip hop, en una propuesta que buscará mostrar cómo diferentes expresiones musicales pueden convivir sobre un mismo escenario sin perder la esencia de cada una, con un mensaje de esperanza y de alegría a los jóvenes.
Panza Flow contará además con la presencia de destacados nombres de la escena como Dozer, DobleB, Falec, Faku Asaf, Vipor y BE, quienes serán algunos de los artistas que tomarán el micrófono durante la jornada para aportar sus canciones y estilos.
El freestyle también tendrá un papel central, con cyphers y batallas en vivo, donde la improvisación y el talento serán protagonistas. A esto se sumará la musicalización de DJ B3M4X, encargado de los beats que acompañarán los distintos momentos del encuentro.
La conducción estará a cargo de Pachy, quien llevará adelante la noche y será una de las figuras encargadas de conectar las distintas propuestas del festival.
El encuentro cuenta además con la organización de Panza, el popular streaming que acompaña esta iniciativa y que apuesta por una propuesta vinculada con la música, la cultura urbana y las nuevas expresiones artísticas. Con una convocatoria que promete ser multitudinaria, la jornada reunirá a artistas, solistas y referentes del freestyle en una noche pensada para compartir música y cultura urbana y la expectativa por la jornada es grande y se espera una importante concurrencia.
El auditorio contará con un cupo limitado para mantener la cercanía entre los artistas y el público. Para consultar por las entradas y disponibilidad se puede llamar al 11 3577-1378.
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