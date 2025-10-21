Unión Ezpeleta empató un partidazo

El equipo dirigido por Lucas Luzuriaga volvió a mostrar carácter en su casa, en una noche donde cada punto vale oro en la pelea por no descender. A pesar de haber estado en desventaja, la U logró reaccionar con actitud y empuje, dejando una buena imagen ante uno de los rivales más competitivos del campeonato.

Sin embargo, el empate mantiene encendida la alarma del descenso. La tabla está al rojo vivo y todo puede pasar en las tres fechas que restan. Hoy, los que estarían perdiendo la categoría son Parque (18 puntos), Cideco y El Talar (24), mientras que Unión Ezpeleta se salvaría por la mínima con 25 unidades.

El cierre promete ser apasionante. Cada partido será una final para un equipo que sabe que no tiene margen de error, pero que demostró tener el temple necesario para seguir dando pelea hasta el final. En Ezpeleta nadie se rinde: el objetivo de mantener la categoría sigue más vivo que nunca.