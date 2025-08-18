Unión de Ezpeleta perdió frente a Estrella de Maldonado y se quedó sin entrenador

El conjunto local había arrancado con la ilusión de hacerse fuerte en casa y, a pesar de los intentos, no pudo imponerse ante un rival que se mostró más efectivo en los momentos clave del partido. Los goles de Ezequiel Cuquejo y Mauricio Payer le dieron cierta esperanza al elenco de Ezpeleta, pero no alcanzaron para revertir la historia. Estrella aprovechó cada oportunidad y terminó llevándose tres puntos valiosos con un contundente 4-2.

Una vez finalizado el encuentro, la institución comunicó oficialmente la salida de Garnica a través de sus redes sociales. "Informamos que Martín Garnica ha dejado de ser el director técnico de nuestra Primera División. Agradecemos profundamente su dedicación, compromiso y profesionalismo durante su etapa en el club. Le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos deportivos y personales", expresaron en un posteo que rápidamente se replicó entre los hinchas.

La dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar lo que resta de la temporada. La idea es cerrar un reemplazante en el corto plazo, dado que el calendario es ajustado y Unión necesita reaccionar cuanto antes para mejorar su presente deportivo.

La caída frente a Estrella de Maldonado fue dura en lo futbolístico, pero el golpe más fuerte para el plantel será el anímico. La próxima presentación será contra Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield en condición de visitante.