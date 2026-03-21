Utilizan la Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en Quilmes

En la actividad hubo espacio para recorrer la Oficina de Vídeo Análisis Criminal (OVAC), donde se mostraron los procesos y análisis forenses provenientes de las imágenes fácticas de las cámaras de seguridad, y la gestión de informes de análisis criminal, y también el sector de sistemas y lectoras de patentes, haciendo un refuerzo para robustecer el anillo digital. También se mostró la articulación de sistemas que permiten diagnosticar y pensar políticas de seguridad a corto y mediano plazo.

En la presente gestión y en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, el más importante en la historia de la ciudad, con un desembolso de más de 2 mil millones de pesos, se han desarrollado diferentes medidas para fortalecer la seguridad y proteger a las y los vecinos.