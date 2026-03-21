Utilizan la Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en Quilmes

Se aplica esa tecnología en las cámaras de vigilancia para el escaneo de patentes y vehículos en tiempo real a fin de generar alertas en caso que sea necesario.
Con el objetivo de reforzar la seguridad, el Municipio de Quilmes comenzó con la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) en las cámaras de vigilancia para el escaneo de patentes y vehículos en tiempo real a fin de generar alertas en caso que sea necesario. La intendenta interina, Eva Mieri, supervisó el funcionamiento del flamante sistema de monitoreo en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), ubicado en Fornabaio 3138, donde anunció "un nuevo sistema de monitoreo que incorpora tecnología de última generación para seguir cuidando a nuestra comunidad y en el marco del histórico Plan Municipal de Inversión para la Prevención del Delito".
Mieri precisó que sumaron "un nuevo video wall con cámaras inteligentes, herramientas de análisis criminal y sistemas de lectura de patentes, que nos permiten prevenir el delito y actuar con mayor rapidez y eficacia". "Más tecnología, más coordinación y más capacidad para dar respuestas concretas. Como nos pide Mayra Mendoza, seguimos fortaleciendo la gestión en seguridad con decisión y compromiso, invirtiendo en herramientas que nos permitan estar más cerca de nuestros vecinos y vecinas y construir un Quilmes más seguro para todos y todas". añadió.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo destacó que "presentamos la nueva tecnología que estamos aplicando en el CEQ, la más moderna para todo lo que tiene que ver con la lucha contra los ilícitos en la ciudad". "Desde 2019, Mayra Mendoza encabezó la inversión más importante de la historia en seguridad y eso no solo tiene que ver con móviles o patrullas sino también con tecnología, Inteligencia Artificial, alarmas y cámaras en la calle, entre otras herramientas", sumó
Los funcionarios estuvieron en la sala de monitoreo donde se pudo visualizar el nuevo video wall que consiste en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en las cámaras de vigilancia, el cual permite por ejemplo, el escaneo de patentes y vehículos en tiempo real y generando alertas en caso de ser necesario. Además, se mostró el video wall de IPR Táctico y se presentó el nuevo mobiliario del lugar (mesas y sillas).
En la actividad hubo espacio para recorrer la Oficina de Vídeo Análisis Criminal (OVAC), donde se mostraron los procesos y análisis forenses provenientes de las imágenes fácticas de las cámaras de seguridad, y la gestión de informes de análisis criminal, y también el sector de sistemas y lectoras de patentes, haciendo un refuerzo para robustecer el anillo digital. También se mostró la articulación de sistemas que permiten diagnosticar y pensar políticas de seguridad a corto y mediano plazo.
En la presente gestión y en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, el más importante en la historia de la ciudad, con un desembolso de más de 2 mil millones de pesos, se han desarrollado diferentes medidas para fortalecer la seguridad y proteger a las y los vecinos.
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