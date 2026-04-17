Vecino atacó con una picana a policías que intentaron dispersar una pelea en la vía pública

El hecho ocurrió en Jujuy y Julio Argentino Roca, en Quilmes Oeste. El agresor fue detenido, luego de que otros participantes lo golpearan, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.

Lo que empezó como una pelea más entre vecinos derivó en un increíble caso de resistencia de la autoridad cuando uno integrante de los bandos implicados realizó descargas eléctricas a los efectivos policiales que intentaban disuadir el conflicto en Jujuy y Julio Argentino Roca, en Quilmes Oeste. El hombre fue detenido, pero antes resultó atacado a golpes, por lo que debió recibir asistencia médica.