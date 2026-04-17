Vecino atacó con una picana a policías que intentaron dispersar una pelea en la vía pública

El hecho ocurrió en Jujuy y Julio Argentino Roca, en Quilmes Oeste. El agresor fue detenido, luego de que otros participantes lo golpearan, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.
Lo que empezó como una pelea más entre vecinos derivó en un increíble caso de resistencia de la autoridad cuando uno integrante de los bandos implicados realizó descargas eléctricas a los efectivos policiales que intentaban disuadir el conflicto en Jujuy y Julio Argentino Roca, en Quilmes Oeste. El hombre fue detenido, pero antes resultó atacado a golpes, por lo que debió recibir asistencia médica.
Tras recibir una denuncia al 911, personal uniformado llegó al lugar y observó la presencia de dos grupos enfrentados, los cuales ya contaban con antecedentes previos de disputa. En el intento por poner fin al incidente, los agentes observaron que uno de los que llevaban a cabo el encontronazo tenía un artefacto similar a una linterna que emitía descargas eléctricas tipo picana.
En ese marco, buscaron disuadir a los presentes con disparos de cartucho de estruendo a fin de dispersarlos. Pero lejos de persuadir al hombre que poseía el dispositivo, acentuó su hostilidad y se abalanzó sobre los policías y les aplicó la picana. No obstante, no logró provocar lesiones, dado que los colocó sobre los chalecos antibalas.
Igualmente, los uniformados lograron reducirlo y, al aprovechar la ocasión, miembros del bando contrario lo agredieron a golpes. Por este motivo, se solicitó asistencia médica y el SAME lo trasladó al Hospital Doctor Isidoro Iriarte, donde quedó en observación. Después, los funcionarios públicos secuestraron el dispositivo utilizado, que generaba descargas eléctricas.
También, comprobaron que los vecinos conflictivos protagonizaron, hace días, una pelea en un establecimiento educativo cercano. Finalmente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de resistencia a la autoridad y ordenó las actuaciones correspondientes.
comentar