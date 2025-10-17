Vecinos atraparon y golpearon a delincuente que intentó un arrebato

El descontento de la comunidad respecto a los constantes hechos delictivos queda al descubierto en este tipo de situaciones, cuando las personas descargan toda su bronca en los hampones que no logran llevar a cabo con éxito sus robos. Sin embargo, eso puede ser muy peligroso ya que las consecuencias podrían caer directamente en las víctimas y no en los que en un principio funcionan de victimarios.

En dicha oportunidad, la secuencia tuvo lugar en pleno casco céntrico quilmeño, a pocas cuadras de la estación ferroviaria y en un momento del día en el que la muchedumbre se hace notar, tanto en el tránsito como en las veredas. Fue en la intersección de las calles 9 de Julio y la avenida Hipólito Yrigoyen y el malviviente capturado estaba estudiando la situación para saber a quién atacar.

Lo cierto es que se le fue al humo a una mujer que iba con su cartera y se la quiso arrancar de sus brazos. La damnificada sacó fuerza desde su interior y forcejeó hasta más no poder, con gritos y algunos manotazos. Los vecinos y transeúntes, alertados por la situación, no dudaron en increpar al hampón y empezaron a golpearlo hasta tirarlo al piso. Lo redujeron y llamaron al 911.

Un móvil de la Comisaría Primera se acercó y los uniformados detuvieron al sujeto, que mostraba algunas dolencias corporales producto de los golpes que le propinaron. Es por ello que lo llevaron al Hospital de Quilmes, donde los profesionales médicos lo atendieron y confirmaron que estaba fuera de peligro y listo para ingresar al calabozo sin mayores complicaciones en su cuadro.

El caso quedó en manos de la justicia y actuó la fiscalía correspondiente, mientras que los vecinos piden mayor presencia policial para no ser ellos los que tengan que intervenir ante los ilícitos, poniendo en riesgo su vida y enfrentando a peligrosos delincuentes. Es importante resaltar que la mujer víctima del robo quedó conmocionada pero por suerte no presentó heridas mayores.