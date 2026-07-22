ARBA evitó que se inmovilizaran $8.500 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

“Riesgo 0, SAF 0 representa un cambio de paradigma en la administración tributaria. Ya no se usan las retenciones como mecanismo de captura de recursos, acumulando saldos a favor para luego devolverlos, tras demostración de haber resultado excesivas las retenciones; ahora trabajamos para asegurar que no se sobre recaude a través de los regímenes. Esto significa menos inmovilización de recursos, más liquidez para quienes producen y un sistema tributario mucho más eficiente, y fundamentalmente una menor carga tributaria para el sector privado", señaló el Director Ejecutivo del organismo.

Girard agregó que "esta política forma parte del proceso de modernización que impulsamos desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof para simplificar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros y mejorar la experiencia de las y los contribuyentes, sin resignar capacidad de fiscalización sobre quienes incumplen".

El régimen está destinado a contribuyentes con bajo riesgo fiscal y buen nivel de cumplimiento. Mediante un sistema automatizado, ARBA recalcula las alícuotas de retención y percepción para que los anticipos no superen el impuesto que realmente corresponde ingresar, evitando así la formación de nuevos saldos a favor.

La implementación de Riesgo 0, SAF 0 forma parte de una estrategia integral que ARBA desarrolla desde diciembre de 2019 para reducir el impacto financiero del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la producción y el empleo. En ese período, el organismo disminuyó progresivamente las alícuotas de retención y percepción, aceleró las devoluciones de saldos a favor —que hoy pueden acreditarse en hasta 72 horas para solicitudes de hasta $3,5 millones—, elevó los umbrales de facturación para que miles de PyMEs dejaran de actuar como agentes de recaudación y creó el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, al que ya adhirieron 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Como resultado de este conjunto de políticas, el stock de saldos a favor se redujo desde el equivalente a tres meses de recaudación a menos de un mes, lo que permitió devolver al entramado productivo bonaerense alrededor de un billón de pesos en capital de trabajo.