Yupanqui tampoco pudo acceder a la Copa Argentina

Luego de las eliminaciones tempranas de Atlético Lugano y Deportivo Paraguayo por un lugar en la edición 2026 del certamen, el equipo de Ciudad Evita quedó afuera.
Tras las eliminaciones tempranas de Atlético Lugano y Deportivo Paraguayo, Yupanqui era la única carta que le quedaba al fútbol de La Matanza en el Reducido de la Primera C por un lugar en la edición 2026 de la Copa Argentina. Pero el equipo de Ciudad Evita también se despidió del mini torneo, con lo cual se abrió el largo parate en la competición oficial.
El equipo de Troncoso se despidió de la competencia oficial 2025 con una goleada en contra ante Centro Español. Es que el partido de vuelta terminó 4-2 a favor del equipo de Villa Sarmiento, que hace las veces de local en el estadio Carlos Sacaan, de Ituzaingó.
El Yupa padeció en los cuartos de final del Reducido por la cuarta plaza a la Copa Argentina de la Primera C. Porque en la ida, el conjunto dirigido por Damián Troncoso había perdido por la mínima en Ciudad Evita, por lo que tenía que buscar el gol para equilibrar la balanza. Y tuvo sus chances, pero Centro Español sacó ventajas a través de la efectividad.
De todos modos, a pesar de esta derrota por 4-2 en el estadio de Ituzaingó, Yupanqui cerró la temporada 2025 con el principal objetivo cumplido: mantener la categoría. Sin embargo se va con un sabor amargo al no poder meterse en la Copa Argentina, la que jugó en 2023.
