Yupanqui tampoco pudo acceder a la Copa Argentina

El equipo de Troncoso se despidió de la competencia oficial 2025 con una goleada en contra ante Centro Español. Es que el partido de vuelta terminó 4-2 a favor del equipo de Villa Sarmiento, que hace las veces de local en el estadio Carlos Sacaan, de Ituzaingó.

El Yupa padeció en los cuartos de final del Reducido por la cuarta plaza a la Copa Argentina de la Primera C. Porque en la ida, el conjunto dirigido por Damián Troncoso había perdido por la mínima en Ciudad Evita, por lo que tenía que buscar el gol para equilibrar la balanza. Y tuvo sus chances, pero Centro Español sacó ventajas a través de la efectividad.

De todos modos, a pesar de esta derrota por 4-2 en el estadio de Ituzaingó, Yupanqui cerró la temporada 2025 con el principal objetivo cumplido: mantener la categoría. Sin embargo se va con un sabor amargo al no poder meterse en la Copa Argentina, la que jugó en 2023.