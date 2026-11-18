En Florencio Varela -como en todo el país- se realizará este miércoles La Noche de las Heladerías, con el apoyo del Municipio, con la cual los vecinos podrán acceder a un 2 por 1 en la compra de un cuarto kilo a partir de las 19 en nueve comercios. Al respecto, la subsecretaria de Industria, Inversiones y Competitividad PyME, Analía Aguirre Luro, detalló que la jornada es promovida desde Mercado Activo, que "es una propuesta que fomenta el intendente Andrés Watson en pos de fortalecer el comercio e incentivar el consumo en el distrito".