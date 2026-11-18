Los compradores podrán acceder a un 2 por 1 en la compra de un cuarto kilo en nueve comercios, a partir de las 19.
En Florencio Varela -como en todo el país- se realizará este miércoles La Noche de las Heladerías, con el apoyo del Municipio, con la cual los vecinos podrán acceder a un 2 por 1 en la compra de un cuarto kilo a partir de las 19 en nueve comercios. Al respecto, la subsecretaria de Industria, Inversiones y Competitividad PyME, Analía Aguirre Luro, detalló que la jornada es promovida desde Mercado Activo, que "es una propuesta que fomenta el intendente Andrés Watson en pos de fortalecer el comercio e incentivar el consumo en el distrito".
Además, la funcionaria remarcó "la oportunidad para aprovechar las promociones y acceder a los productos". "La idea es que sean favorecidos tanto la comunidad como los negocios", resumió. Los propietarios de Pablo Helados, Leonel Monje, Braian Condratiuk y Sergio Pérez, resaltaron: "Es una noche especial, que ya es tradición en los amantes del helado artesanal".
"Preparamos, en la sucursal de España y Aristóbulo del Valle, un lindo espacio cerrado donde las familias disfruten. También, podrán acercarse a la tienda en avenida Eva Perón 3999", describieron. Participarán también Kroze Helados, avenida Calchaquí 6673, barrio López Romero y Mitre 137, en la zona céntrica (exclusivo en mostrador); Heladería Artesanal Buenos Aires, calle 1282 Nº 478, barrio El Parque (con la compra de un kilo, un cuarto de regalo); Alma Vichenzo, Rosario 878, Villa Vatteone (de 18 a 23); y en la zona céntrica, El Piave, Mitre 87; Chelatto, avenida San Martín 2923; Pachi, España 3071; Vanshelatto, Juan de la Cruz Contreras 110; y Vía Cosenza, España 2978.