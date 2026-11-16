Un comerciante del distrito aseguró que el dirigente político Roberto Chorne le ofreció 50.000 dólares para matarlo. La policía allanó el domicilio del acusado y secuestró una pistola y gran cantidad de municiones.
La justicia investiga la denuncia de un hombre que aseguró que le ofrecieron 50.000 dólares para matar al intendente de Berazategui, Carlos Balor, quien asumió el 25 de noviembre del año pasado, ante el fallecimiento de Juan José Mussi. En ese marco, se dispuso el allanamiento de un domicilio donde se incautó una pistola Bersa Thunder y gran cantidad de municiones.
La causa se inició a partir de la presentación que el 3 de este mes realizó en la Policía de Seguridad Departamental Berazategui el dueño de una parrilla de 44 años que reconoció haber estado detenido.
Señaló en la denuncia identificada como FD00006303-0326496/2026, que hacía más de 20 años conocía al dirigente político Roberto Chorne, por frecuentar su comercia, y que a mediados de setiembre concurrió a su casa, donde le exhibió 5 fajos de billetes de dólares, que totalizarían 50.000, y una pistola Bersa Thunder, y le preguntó: "Harías un laburo en San Miguel o Palomar para apagarle la luz a uno", aclarando posteriormente que "en la jerga significa quitarle la vida a una persona".
El comerciante rechazó el pedido, tras lo cual, "Chorne insistió: Y al turco Balor?", a lo que el denunciante le respondió: "No, porque él me ayudó mucho". Según la denuncia policial, Chorne le manifestó: "Yo necesito sacarlo del juego al turco Balor y después te doy un gabinete", a lo que nuevamente le respondió que no.
Precisó que a continuación Chorne se retiró de su propiedad. Y puntualizó el comerciante que deseaba dejar asentado "que tiempo atrás estuvo privado de su libertad, y que el señor Chorne conoce su pasado, por tal motivo se hizo presente en su finca para proponerle dicha situación".
A partir de la presentación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFyJ) 2 solicitó un allanamiento que fue dispuesto por el Juzgado de Garantías 4. El operativo se concretó el viernes último en el domicilio de Chrone, un departamento ubicado en la calle 147, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1ra de Berazategui, que incautó una pistola Bersa Thunder con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; un cargador con 11 municiones calibre 40; una caja de municiones calibre 22 milímetros con un 50 municiones y una caja de color azul para transporte de armamento. Asimismo, fueron identificados los moradores del lugar, familiares de Chorne.
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