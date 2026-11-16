Precisó que a continuación Chorne se retiró de su propiedad. Y puntualizó el comerciante que deseaba dejar asentado "que tiempo atrás estuvo privado de su libertad, y que el señor Chorne conoce su pasado, por tal motivo se hizo presente en su finca para proponerle dicha situación".

A partir de la presentación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFyJ) 2 solicitó un allanamiento que fue dispuesto por el Juzgado de Garantías 4. El operativo se concretó el viernes último en el domicilio de Chrone, un departamento ubicado en la calle 147, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 1ra de Berazategui, que incautó una pistola Bersa Thunder con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; un cargador con 11 municiones calibre 40; una caja de municiones calibre 22 milímetros con un 50 municiones y una caja de color azul para transporte de armamento. Asimismo, fueron identificados los moradores del lugar, familiares de Chorne.