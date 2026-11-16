El Presidente manifestó la necesidad de bajar ese índice durante el 85º aniversario del CICyP. Habló otra vez de sus planes de reelección y pidió a los empresarios que se conviertan en "benefactores sociales".
El presidente Javier Milei analizó este lunes la suba del riesgo país argentino registrada en las últimas semanas y dejó en claro la necesidad de bajar ese índice. Así lo expresó en un encuentro con empresarios por el 85º aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Hotel Alvear.
"La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar", explicó el libertario.
"La Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país. ¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca", agregó.
Acompañado por la secretaria general de la Presidente, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario prometió más reformas en caso de conseguir la reelección. “El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos 100 años todos juntos, va a quedar chiquitito. Es decir, se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, aseguró.
En otro momento de su mensaje, Milei habló de la 'motosierra': "Es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores. Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”.
También adelantó que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031 y criticó a quienes proponen expansión del gasto junto con crecimiento económico: “Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y, al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”.
Por otro lado, el Presidente expresó que es fundamental el rol de los empresarios: "La clave es que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente. Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales”.
Con esa premisa, lanzó una convocatoria directa: “Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”.
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