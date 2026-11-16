En otro momento de su mensaje, Milei habló de la 'motosierra': "Es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores. Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”.

También adelantó que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031 y criticó a quienes proponen expansión del gasto junto con crecimiento económico: “Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y, al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”.

Por otro lado, el Presidente expresó que es fundamental el rol de los empresarios: "La clave es que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente. Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales”.

Con esa premisa, lanzó una convocatoria directa: “Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”.