Argentino de Quilmes, con una baja importante

Argentino de Quilmes alista el partido del lunes a las 17 ante Laferrere, en La Barranca y desde ya no contará con una pieza que en 2023 dio frutos en el conjunto criollo, ya que Lucio Martínez Trejo se fue luego de que haya finalizado su contrato. El Mate pierde a un estandarte de peso, que en la fecha anterior no participó ya que sabía sobre su destino y la decisión final de no continuar.