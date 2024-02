Argentino visita a Midland y sueña con la cima

La victoria ante Los Andes en La Barranca dejó algunas certezas y el once inicial pareciera ser una de ellas. El DT del Mate quiere poner a los mismos que jugaron ante El Milrayitas en Libertad, donde lo espera un Midland que viene de empatar en uno ante Fénix y que sus únicos tres puntos los logró en su reducto.

No hay muchas recetas en una categoría exigente, muchas veces rústica en el trato, firme en la marca y mezquina en los planteos. Pero para el ex lateral de Boca convertido en entrenador hay mucho que se puede cambiar. "Apuntamos a la intención de juego, la agresividad en la recuperación y, hoy en día, tenemos que saber cerrar los partidos. Creo que eso va a ser muy importante en lo que viene. El otro día se sufrió hasta lo último y tuvimos algunas jugadas, algunas contras para definir antes el partido y no se pudo", afirmó en Solo Ascenso.

Además, sobre la Primera B añadió: "La categoría es muy pareja. No tenés esos rivales que te podés tomar como fáciles. Cada uno tiene sus herramientas, en algunos partidos se va a jugar más que en otros, en algunos se pelea más que otro y entonces hay que estar preparados para todo. Hicimos una buena pretemporada, en la que estuvo la mayoría del plantel y eso es una ventaja".