Argentino y un punto que no suma tanto

La realidad marca que Alejo Tello, el dueño de arco criollo, fue la figura. El equipo de Gustavo Pinto llegó con la idea de protagonizar el partido y no estuvo lejos de ello, pero Cañuelas tenía por plan replegarse y salir con envíos cruzados a la espalda de los centrales de La Barranca, y en buena medida funcionó. No es algo nuevo, pero marca una tendencia: al Mate no le salen a jugar no solo en su Reducto.

La vara quedó alta desde el semestre anterior y los de la región saben que son mirados con otros ojos. El martes llegará a Alsina y Ceballos un equipo como Los Andes, que llega listo para quedarse con los tres puntos porque se armó para ascender. El Criollo deberá imponer condiciones y volver a sumar de a tres para posicionarse mejor. Imposible todo esto si el cuerpo técnico no tomó nota de lo sucedido en Cañuelas.