Tras varios días de concluir la cita en Perú, la presentación de los representantes argentinos continúa dando que hablar.

Taccone, feliz por la medalla de Bronce en los Panamericanos. Taccone, feliz por la medalla de Bronce en los Panamericanos.

Y aunque la mira está puesta en el torneo europeo y en la participación posterior de la final de la serie mundial de Suiza, el estandarte de la región se tomó un segundo para valorar la obtención en territorio incáico. "Una medalla en los Panamericanos era algo que quería desde que empecé con el deporte, fue un sueño cumplido", indicó.

"Me enorgullece ser parte de esta delegación que hizo la mejor actuación fuera del país, eso habla del potencial que hay para el deporte y, seguramente con más recursos podríamos pelear más arriba en el medallero", valoró el bernalense en declaraciones con POPULAR, quien además aportó: "No es que no haya apoyo, porque la realidad es que el Enard nos ayuda mucho, pero estamos lejos de los recursos que reciben atletas de Brasil, México y Canadá, por ejemplo, y es verdad que el apoyo no sólo tiene que ser del Estado, sino que también ayudaría muchísimo que las empresas se animen a invertir en el deporte en general".

Las 101 preseas cosechadas por Argentina se dividieron en 32 de oro, 35 de plata y 34 de bronce. "Fue un gran resultado para mi", concluyó el deportista, que el domingo será parte de la Copa del Mundo de Karlovy Vary, torneo para el cual ya se encuentra ultimando detalles de su exigente preparación en el Viejo Continente.