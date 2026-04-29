Boliche quilmeño cerró sus puertas definitivamente

Ubicado en Avenida La Plata 3401, El Bosque sería demolido para dejar lugar a un barrio privado.
El boliche quilmeño El Bosque cerró definitivamente sus puertas, pusieron sujeto a subasta diferentes pertenencias, como el equipo de sonido, y trascendió que en su lugar construirán un barrio privado. Si bien el establecimiento bailable hace tiempo que no funcionaba, la noticia causó sorpresa en los vecinos de Quilmes y alrededores, que por décadas disfrutaron la noche en el local de Avenida La Plata 3401.
La subasta fue la señal de que la leyenda no va a continuar: los sistemas de sonido profesional, equipos de iluminación, mobiliario completo de las pistas y sectores VIP, hasta las barras y heladeras se pusieron para ser adquiridas al mejor pastor. También, ofrecieron piezas decorativas y componentes utilizados en la operatoria cotidiana del espacio. Es en la plataforma EG Remates donde se realiza la subasta de manera online, que habilita la participación de interesados desde distintos puntos del país mediante el acceso a un catálogo digital.
Cabe destacar que existe la posibilidad de que se lleve a cabo un desarrollo inmobiliario, aunque todavía no hay una confirmación de eso. Si ese rumor se materializa, implicaría una transformación profunda de un espacio cargado de historia para la ciudad. No obstante, el predio queda como un símbolo de una etapa que llega a su fin, en un contexto donde muchos boliches tradicionales del Gran Buenos Aires desaparecen o se reconvierten.