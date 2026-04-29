Boliche quilmeño cerró sus puertas definitivamente

La subasta fue la señal de que la leyenda no va a continuar: los sistemas de sonido profesional, equipos de iluminación, mobiliario completo de las pistas y sectores VIP, hasta las barras y heladeras se pusieron para ser adquiridas al mejor pastor. También, ofrecieron piezas decorativas y componentes utilizados en la operatoria cotidiana del espacio. Es en la plataforma EG Remates donde se realiza la subasta de manera online, que habilita la participación de interesados desde distintos puntos del país mediante el acceso a un catálogo digital.