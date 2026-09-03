Celebran el 66 aniversario de la declaración de Bernal como ciudad

Este domingo desde las 11 se realizará un desfile en Zapiola y Belgrano, y el sábado 12, los tradicionales Fogones, organizados por los Bomberos Voluntarios.
Este domingo, por el 66 aniversario de la declaración de Bernal como ciudad, se desarrollará el desfile cívico, institucional y tradicionalista, y el fin de semana siguiente, tendrán lugar los tradicionales Fogones, bajo la organización de los Bomberos Voluntarios bernalenses e instituciones locales con el acompañamiento del Municipio de Quilmes.
De tal manera, los festejos tendrán su inicio este domingo a partir de las 11, en Zapiola y Belgrano, con el desfile del cual participarán escuelas, diferentes instituciones y organizaciones locales, los Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad del distrito, además de centros tradicionalistas de la zona.
Mientras que el sábado 12 de septiembre, entre las 17 y las 23, será el momento de la 59na. edición de los Fogones de Bernal, bajo el lema "Encuentro de Tradición y Fe", que nuevamente serán organizados por los Bomberos de Bernal, con el apoyo de la Municipalidad de Quilmes. Habrá más de 50 puestos de comida típica, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros.
Los mismos se desarrollarán en las avenidas Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio, y Belgrano, entre Zapiola y Lamadrid. En esas arterias se mantendrá cortado al tránsito vehicular desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la madrugada del domingo 13, cuando se produzca la reapertura de las mismas.