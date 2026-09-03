Celebran el 66 aniversario de la declaración de Bernal como ciudad

Mientras que el sábado 12 de septiembre, entre las 17 y las 23, será el momento de la 59na. edición de los Fogones de Bernal, bajo el lema "Encuentro de Tradición y Fe", que nuevamente serán organizados por los Bomberos de Bernal, con el apoyo de la Municipalidad de Quilmes. Habrá más de 50 puestos de comida típica, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros.