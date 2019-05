Cuentos Borgeanos vuelve a Quilmes luego de 6 años

El trío que conforman Abril Sosa, Alejandro Crimi y Lucas “Gato” Hernández mantiene la esencia de sus comienzos, la indisciplina de siempre y su amor por el arte de manera inalterable.

Lejos de responder a las necesidades del mercado, se manifiesta en contra de "la obligación" de producir cosas todo el tiempo en detrimento del arte.

Sincero y frontal, Abril Sosa dialogó con El Quilmeño quien habló del recital y de la actualidad del grupo.

Embed

EL QUILMEÑO: - ¿Cómo se sienten con el recital del viernes?

Abril Sosa: - Estamos contentos, hace mucho que no veníamos a Quilmes. Ahora estamos en una etapa donde vamos reapareciendo luego de dos años y medio, tres de habernos separado y sentimos que está bueno retomar el ritmo como antes.

EQ: - ¿Les resultó complicada la vuelta?

AS: - Es muy difícil. No es porque los engranajes se encuentren oxidados, sino que sentimos que estamos en la misma casa de siempre, pero que otros son los muebles.

EQ: ¿Tendrá algo en especial está actuación?

AS: - Cantaremos las mismas canciones de siempre, aunque ahora estamos repasando más las del primer disco. Las primeras producciones no suelen ser tan destacadas, pero ahora las estamos desarmando y volverlas a armar.

EQ: - Hay bandas que deciden hacer shows y publicitarlo a partir del lanzamiento de un single o un vídeoclip ¿Qué opinas de eso?

AS: - No me resulta interesante, siento como que necesitan vender cosas nuevas todo el tiempo.

Cuentos Borgeanos - Chau! Cuentos Borgeanos - Chau!

EQ: - Lo mismo pasa con los singles.

AS:- Es algo que no me pone feliz, sinceramente. Ahora, ésta moda de sacar single a lo loco fuerza al artista a producir para la necesidades del mercado. No nos gusta. Están haciendo de esto una carrera de autos y la verdad es que no es algo copado que suceda. Me extraña mucho que muchas bandas consagradas hagan esto. Pero bueno, espero que pase esta moda.

EQ: - O sea que a Cuentos Borgeanos es más de la escuela del disco…

AS: - A nosotros nos gusta el disco. Siempre queremos que tenga buenas y lindas canciones. Trabajamos bien para que salga de la mejor manera.

EQ: - ¿En la actualidad están trabajando en algún material nuevo?

AS: - Para este año no vamos a presentar nada nuevo por la misma razón que te dije antes. Si ya estamos trabajando en lo que es la composición de canciones nuevas.

EQ: ¿Cómo son los ensayos de Cuentos Borgeanos?

AS: - No somos para nada estructurados ni tan disciplinados. Somos de ensayar poco y cuando ensayamos, si bien nos preparamos, siempre aprovechamos la ocasión para hablar de nuestras cosas. No somos como los Carajo que ellos sí son más rigurosos y practican todas las canciones que van a tocar.