Detuvieron a delincuente que robó motocicleta en Hudson

Nuevamente, la delincuencia en la región queda en el ojo de la tormenta, pero el trabajo de los investigadores logra remediar la situación con velocidad. Esto se debe a que registraron los movimientos del hampón, lo siguieron con las imágenes de las cámaras de vigilancia y pudieron dar con su paradero. Así las cosas, intentan brindarle confianza a los ciudadanos cuando sufren episodios similares para que hagan las respectivas denuncias.

Se trata de un ilícito que tuvo lugar en la intersección de la calle 453 entre 410 y 411, el pasado 3 de septiembre. Allí estaba parada la joven víctima, un muchacho de 19 años, en la puerta de la casa de su novia, cuando dos delincuentes armados se acercaron, lo apuntaron, lo amenazaron de muerte y le pidieron su moto. Sin dudarlo y con la intención de no arriesgar su vida, entregó la Zanella ZB color azul y negra y los cacos se marcharon en dirección a la rotonda de Alpargatas.

Posterior a eso realizó la denuncia en la Comisaría Cuarta de Berazategui e investigadores, en conjunto con la Fiscalía, analizaron los movimientos de los responsables del asalto y llegaron a dar con la ubicación de uno de ellos, en Ingeniero Allan, Florencio Varela. Es por dicho motivo que montaron un operativo para atraparlo y con la debida orden allanaron su casa y lo capturaron.

Identificado como Danilo R., de 20 años, tenía prontuario delictivo y en su poder poseía un arma de fuego, un teléfono celular y dos motocicletas que al igual que los objetos nombrados fueron secuestradas. Eran una Nevada 110 y una Motomel 110 sin patente que tenían partes colocadas pertenecientes a la Zanella robada en Hudson, según pudieron averiguar los agentes policiales.

Así las cosas, lo trasladaron a seccional policial y quedó a disposición de la Justicia por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Es importante resaltar que la víctima no sufrió heridas por el atraco pero sí quedó en estado de conmoción por el mal momento que le tocó vivir. Por otro lado, siguen buscando al hampón restante, que también participó del hecho.