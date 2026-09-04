Dos policías heridas al chocar con el patrullero en una persecusión

Sin embargo, los implicados continuaron con la fuga. Ante esta situación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo con la colaboración de personal policial de Avellaneda. Posteriormente, el Fiat Cronos fue interceptado en la colectora de la autopista, a la altura de Villa Domínico y, aunque sus ocupantes eludir a los agentes a pie, fueron rápidamente reducidos y aprehendidos. Durante el procedimiento también fue recuperado el automóvil que había sido sustraído momentos antes. Además, sobre la traza de la autopista se encontró un arma de fuego tipo pistola, que estaba desarmada, sin cargador y sin municiones.