Dos policías heridas al chocar con el patrullero en una persecusión

Tras colisionar a un automóvil robado, impactó contra el guardrail de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Los cinco ocupantes del vehìculo, entre ellos tres menores, fueron detenidos.
Cinco detenidos, entre ellos tres menores de edad, y dos policías heridas fue el saldo que arrojó una cinematográfica persecución que empezó en pleno centro de Quilmes y terminó en la colectora de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas de Quilmes recorría su cuadrante y en Mitre y Garibaldi, observó un Fiat Cronos. En ese instante, descubrieron que el vehículo fue robado momentos antes en Avellaneda.
Sin embargo, al tratar de identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y escapó a toda velocidad. A partir dese momento, empezó a una persecución a la que se sumaron distintos móviles policiales, efectivos de los Grupos Tácticos de Operaciones de las comisarías Quilmes Primera, Segunda y Séptima, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) Quilmes y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Posteriormente, la huida siguió por distintas calles hasta que el rodado tomó la Autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.
Fue allí donde la persecución tomó un giro dramático, ya que uno de los patrulleros chocó contra el Fiat Cronos y, como consecuencia, se reventó una de las cubiertas delanteras del móvil policial, que colisionó contra el guardrail de la autopista. Allí se trasladaban la sargento Belén Ramírez y la oficial Barrios, quienes sufrieron golpes. Ambas fueron trasladadas al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde recibieron asistencia médica y posteriormente fueron dadas de alta.
Sin embargo, los implicados continuaron con la fuga. Ante esta situación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo con la colaboración de personal policial de Avellaneda. Posteriormente, el Fiat Cronos fue interceptado en la colectora de la autopista, a la altura de Villa Domínico y, aunque sus ocupantes eludir a los agentes a pie, fueron rápidamente reducidos y aprehendidos. Durante el procedimiento también fue recuperado el automóvil que había sido sustraído momentos antes. Además, sobre la traza de la autopista se encontró un arma de fuego tipo pistola, que estaba desarmada, sin cargador y sin municiones.
Los miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a dos mayores de edad de 21 y 22 años y a tres menores de 14, 16 y 17 años. A éstos últimos, la Justicia dispuso notificarlos de la formación de la causa y entregarlos a sus progenitores, quienes deberán garantizar su presentación ante la sede judicial este viernes. La causa quedó a cargo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil 1 Descentralizada de Lanús-Avellaneda. En simultáneo, se originó la gestión ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) por las lesiones sufridas por las dos policías.