Quilmes tiene programado un nuevo amistoso

El conjunto Decano está a pleno con la puesta a punto y espera el choque contra los juveniles de Platense y durante estos días el fuerte estará en las taras físicas y la pelota parada. Los jugadores hicieron circuito de potencia y coordinación, y luego se abocaron a labores técnicas como toques y traslado del balón.

En estos ejercicios tácticos, la alineación de remera tuvo a Esteban Glellel; Agustín Ortega, Santino Rodríguez, Mirko Juárez y Agustín Bindella; Ramiro Martínez, Tiago Marghetich y Carlos Casabuena; Juan Ignacio Capano, Thiago Deángelis y Tobías Garro y del otro lado estaban con pechera amarilla Lautaro Herrera; Lautaro Closter, Lucas Romeo, Ignacio Lescano y Ramiro Luna; Cristóbal Valbuena, Joaquín Postigo y Brandon Rocha; Ezequiel Delgado Cañete, Jano Coronel y Thiago Mejías.

Asimismo, se confirmaron las recisiones de Carabajal, Benzi y Flores y los ascensos de la Reserva a Primera de ciertos protagonistas que le van a dar aire de renovación a un Quilmes que no tiene plafón para incorporar.

Este es el caso de Santino Rodríguez, quien es defensor central, hizo inferiores en San Lorenzo y sigue viviendo en su barrio de siempre en Zona Oeste, por lo que comentó, en dialogo con FM Sur: "No me esperaba debutar este año, sino que llegue el año que viene y cuando viene así de sorpresa, es más lindo. Estoy en este club desde el año pasado, voy y vuelvo desde El Palomar todos los días, es un gran sacrificio".