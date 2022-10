Escándalo con graves acusaciones en Quilmes

Todo comenzó cuando Rodrigo Moreira, defensor del Cervecero, fue crítico con la dirigencia en una entrevista que le realizaron en Deportes en FM Sur, en la que aseguró que "decimos ser el club más grande de la B Nacional y no lo estamos acompañando". Y agregó: "En lo deportivo fallamos y los dirigentes también fallaron. En el año se hablaron estos temas y no pudimos solucionarlo". Fue ello lo que motivó que Gustavo Serruto, vocal suplente de la Comisión Directiva, lo fulmine en Twitter con una contundente respuesta.

"Hay que hacer autocrítica, obvio, no hay que venderse en las apuestas como contra Chicago, no hay que llevar minas a la concentración, los dirigentes no tienen que ir y sacar el fernet de la habitación, etc, etc, etc", indicó. Recordemos que ese partido ya estaba bajo sospecha previo a que se dispute, ya que el Torito necesitaba los puntos para no descender y la amistad que une a ambos equipos facilitaba la suspicacia. En ese encuentro, el conjunto de Coyette perdió 2 a 1.

"La autocrítica tendría que venir del lado de él, cómo arreglar el partido contra Chicago y que una vez arreglado Quilmes, de pagar 3, pasó a pagar 8" , agregó Serruto, quien tras la polémica debió poner en "modo privado" su perfil de Twitter.

En tanto, el presidente de la institución Mateo Magadán, trató de poner paños fríos: "De ninguna manera dudamos del proceder de Moreira y si tuviéramos alguna prueba o sospecha iríamos a la Justicia. Al jugador lo respaldamos cuando sufrió una lesión, se le renovó el contrato antes de que terminara la recuperación de su rotura de ligamentos cruzados", dijo el mandamás en declaraciones periodísticas.

De Serruto señaló: "Lo desmiento. Él es parte de la lista que ganó las elecciones aunque es un actor secundario. Está diciendo algo sin estar en el día a día ni tener información".

Desde el resto de la comisión no se manifestaron oficialmente al cierre de esta edición, pero aseguraron puertas adentro que el hombre se deberá hacer cargo de lo que puso en redes, ya que dicha acusación, en este momento en particular, resulta gravísima.

En la misma entrevista, Moreira soltó otras frases que generaron bronca en las que apuntaba a los eslabones más altos del club como unos de los grandes responsables del malestar quilmeño.

"Faltó un mánager. Quilmes es un grande, el tema es lo que se hace puertas adentro. Hay que ser claro con lo que uno hace y dice", apuntó.

"Si querés jugar mal como lo hicimos con Chicago, no podés. No teníamos la chispa como contra Boca", indicó el defensor, que por otro lado dijo que "tiene una familia que alimentar" y que "le gusta crecer".