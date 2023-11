Le fracturan el cráneo con un adoquín para robarle

El hecho ocurrió el pasado 29 de octubre y salió a la luz en las últimas horas, luego del descargo que la familia realizó por redes, acompañado de las durísimas imágenes del joven herido de gravedad. Los días pasaron y su estado milagrosamente mejoró, pero el miedo, al igual que todo lo vivido, quedó plasmado en su mente y será difícil olvidarlo.

Se trata de Jonathan M., de 35 años, quien estaba por la noche tomando mate con un amigo en Ingeniero Allan sentado en su moto, cuando de repente un sujeto que iba caminando lo empujó sin motivos. Inmediatamente, estos reaccionaron y al agresor se le acercaron otros cómplices, que golpearon a sus víctimas sin piedad. Pero quien se llevó la peor parte es el varelense anteriormente mencionado.

Los hampones lo tiraron al piso y, para rematarlo, le pegaron con un adoquín en la cabeza y le fracturaron el cráneo. Para colmo el padre de uno de los malvivientes, que vive allí en el barrio y que tiene prisión domiciliaria, salió con un arma de fuego y quiso terminar con la vida de Jonathan en el propio lugar. Milagrosamente no pudo hacerlo.

Tras eso, para finalizar, se marcharon a bordo de la motocicleta del agredido, una Garelli Sahel 150cc, que le pertenecía a su hermana y que, a pesar de que quedó en segundo plano, no pudo ser encontrada por las autoridades policiales.

Varios móviles de la Policía Local se reportaron en el lugar y dieron aviso al SAME. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y sus familiares aseguraron que la atención no fue la mejor y que los uniformados de la seccional correspondiente no quisieron tomarles la denuncia. Finalmente la aceptaron y el caso está en manos de la Justicia.

Además, brindaron detalles sobre la composición del grupo de agresores. Informaron que eran siete personas y que allí había dos mujeres. La particularidad es que una de ellas estaba embarazada, algo que no le impidió para nada golpear a un hombre herido hasta dejarlo inconsciente y salir corriendo "victoriosa" para escapar de la escena.

Si bien no habían tenido problemas antes, confirmaron que los delincuentes son de la zona y que viven consumiendo drogas y alcohol. Cuando pierden el eje, molestan a los vecinos y suelen tener estos comportamientos.

Cabe destacar que no hay detenidos por el momento y todos siguen en completa libertad, representando una verdadera amenaza para la sociedad.