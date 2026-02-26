Mariné Russo regresa a Quilmes para liderar el hockey formativo del club

La histórica integrante de Las Leonas, bicampeona del mundo y medallista olímpica, fue presentada como coordinadora de las categorías infantiles y escuela. El QAC apuesta por el sentido de pertenencia y la vasta trayectoria de una referente formada en la ciudad para potenciar el semillero de la institución.
El hockey del Quilmes Atlético Club sumó un refuerzo de lujo para su estructura deportiva con la presentación de Mariné Russo como nueva coordinadora de Iniciación, Minis y Escuela. La ex jugadora de la Selección Argentina vuelve a Cevallos y Conesa para aportar toda su experiencia de elite al servicio de las categorías formativas. Esta incorporación representa un pilar estratégico para el proyecto del Cervecero, que busca fortalecer sus bases con una profesional que conoce cada rincón del club.
Russo ostenta una trayectoria inigualable en el deporte nacional, habiendo conquistado los Mundiales de Perth 2002 y Rosario 2010, además de colgarse medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Su palmarés también incluye cuatro Champions Trophy y tres títulos en Juegos Panamericanos, pergaminos que ahora estarán a disposición de las futuras generaciones de jugadoras que se inician en el club quilmeño.
La conexión de Mariné con el Cervecero es profunda, ya que fue protagonista del ascenso a Primera en 2003 y del recordado subcampeonato de 2006. Su vínculo con la institución se mantuvo intacto a lo largo de los años, habiendo regresado en 2021 para retirarse oficialmente vistiendo la camiseta de Quilmes. A sus 46 años, inicia este nuevo desafío vinculado al desarrollo con el objetivo de transmitir los valores de la Selección y el amor por los colores.
Desde la dirigencia del hockey del QAC destacaron que la llegada de la histórica volante central permitirá un crecimiento cualitativo en la formación técnica y humana de las niñas. Con Russo a la cabeza de la base piramidal, el club aspira a consolidar un modelo formativo que no solo detecte talentos, sino que también fomente la identidad y el sentido de pertenencia desde la etapa inicial de competencia.
