Mariné Russo regresa a Quilmes para liderar el hockey formativo del club

Russo ostenta una trayectoria inigualable en el deporte nacional, habiendo conquistado los Mundiales de Perth 2002 y Rosario 2010, además de colgarse medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Su palmarés también incluye cuatro Champions Trophy y tres títulos en Juegos Panamericanos, pergaminos que ahora estarán a disposición de las futuras generaciones de jugadoras que se inician en el club quilmeño.

La conexión de Mariné con el Cervecero es profunda, ya que fue protagonista del ascenso a Primera en 2003 y del recordado subcampeonato de 2006. Su vínculo con la institución se mantuvo intacto a lo largo de los años, habiendo regresado en 2021 para retirarse oficialmente vistiendo la camiseta de Quilmes. A sus 46 años, inicia este nuevo desafío vinculado al desarrollo con el objetivo de transmitir los valores de la Selección y el amor por los colores.

Desde la dirigencia del hockey del QAC destacaron que la llegada de la histórica volante central permitirá un crecimiento cualitativo en la formación técnica y humana de las niñas. Con Russo a la cabeza de la base piramidal, el club aspira a consolidar un modelo formativo que no solo detecte talentos, sino que también fomente la identidad y el sentido de pertenencia desde la etapa inicial de competencia.