El Chino Fernández destacó el ADN de Berazategui

El Chino Fernández tuvo el honor de portar la cinta de capitán en el inicio de la temporada 2026, un gesto que valoró profundamente por su pasado en la institución. "Me pone contento porque quiero mucho al club, hice las inferiores acá", reconoció el atacante, quien subrayó que el gran objetivo de este año es llevar al Naranja a lo más alto para concretar el tan ansiado ascenso de categoría.

En su diálogo con El Informante Sur, el delantero aprovechó para enviar un mensaje directo a la parcialidad de Berazategui, agradeciendo el acompañamiento constante. "Digo a la gente que siga confiando, que este es un equipo de hombres que quieren al club. Los mensajes de aliento siempre están y el laburo que venimos haciendo se reflejó en la cancha", sostuvo el referente ofensivo del equipo conducido por Juan José Serrizuela.

Finalmente, Fernández ya puso la mira en el duelo del próximo fin de semana frente a Puerto Nuevo. Pese a la euforia por los cinco goles, el capitán mantuvo los pies sobre la tierra al analizar el escenario que les espera en Campana: "Esa cancha es muy difícil, pero sabemos que la categoría es así. Tendremos que ir a batallar y tratar de sacar un buen resultado para seguir arriba".