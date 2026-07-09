Mayra Mendoza aseguró que Cristina Kirchner "está secuestrada por el poder"

Por su parte, Mieri señaló: “Qué alegría poder encontrarnos en esta fecha tan importante para celebrar juntos, porque la patria también es esto, es el encuentro, es la cultura popular y es la comunidad. Hoy celebramos 210 años de la Declaración de la Independencia. Y en esta historia y en esta fecha que nos invita a reflexionar y también a reafirmar que tanto la soberanía como la libertad no son palabras abstractas. Son efectivamente conquistas que tenemos que seguir defendiendo todos los días”.

Y agregó: “En este año también tan particular donde Quilmes, nuestra ciudad, cumple 360 años, recordar que esta ciudad nació al calor de la resistencia del pueblo quilmeño. Y en esa resistencia, en esa historia, en esa lucha, nosotros también recordar que rendirnos no es una opción jamás”.

Durante la actividad se desarrolló el acto institucional junto a una programación integrada por músicos, ballets folklóricos, centros tradicionalistas, gastronomía típica y una muestra de carruajes históricos, poniendo en valor el Museo Histórico del Transporte como uno de los espacios patrimoniales más representativos del distrito.

En el marco de los 50 años de la Diócesis de Quilmes y los 25 años del fallecimiento del primer obispo de la diócesis, Jorge Novak, la bendición de la jornada estuvo a cargo del padre Guillermo López, en representación del Obispado de Quilmes, como homenaje a su legado pastoral y su compromiso con la comunidad.

La jornada buscó celebrar una de las fechas más significativas de la historia nacional, reafirmando los valores de la libertad, la unidad, la solidaridad y el compromiso con el bien común que dieron origen a nuestra Patria. Asimismo, propuso generar un espacio de encuentro abierto y participativo para que los vecinos compartan una celebración popular a través de la cultura, las tradiciones y la identidad local.

Participaron del encuentro el payador, Tobías Díaz; los grupos musicales Tiempo de Cosecha, Tramados -integrado por los hermanos Ernesto y Vittorio Tramannoni-, Los Mensajeros del Tiempo, Los Tropilleros y Candela Mazza; el Ballet La 7 de Abril, el Ballet Municipal de Quilmes (taller participativo), el Ballet Sayani, el Ballet Los Huayra del Monte, Revolución Gaucha, Ahinco Ballet, Taller Folklórico Amaicha, Compañía Alma Furiosa, Amalaya Ballet y Ballet Entrevero Gaucho.

La actividad contó con la presencia de integrantes del Gabinete Municipal, concejales, referentes de diferentes instituciones, fuerzas de seguridad, colectividades de distintos cultos, Veteranos de Guerra de Malvinas, y una gran cantidad de vecinos y vecinas.