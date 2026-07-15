Nueva edición del Salón de Automóviles y Motos Clásicas de Berazategui

Se realizará entre el jueves 23 y el domingo 26 de este mes de 14 a 21 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.
El 13er. Salón de Automóviles y Motos Clásicas de Berazategui se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de este mes de 14 a 21, dónde los vecinos podrán disfrutar de una nueva edición del encuentro organizado por el Autoclub Berazategui e impulsado por el intendente Carlos Balor, en articulación con la Municipalidad. Tendrá lugar en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, con entrada libre y gratuita, lo que implica una propuesta para disfrutar durante el receso invernal y una oportunidad única para revivir la historia automotriz.
Durante las cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer una amplia exhibición de más de 140 vehículos emblemáticos, con modelos representativos de autos, camionetas y motos, que marcaron distintas épocas. Por otro lado, para deleite de los y las asistentes, se dispondrán foodtrucks con una variada propuesta gastronómica. La iniciativa, que alcanza su decimotercera edición, convoca cada año a aficionados y familias de Berazategui, localidades cercanas, el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos del interior del país.
Al respecto, Roberto Claudio Gómez, integrante de la Comisión Directiva del Autoclub Berazategui, destacó que “como todos los años, nos estamos preparando con todo, tratando de renovar los autos que vamos a exhibir, para que estén representados los vehículos del Siglo XX y haciendo énfasis en determinadas temáticas relacionadas con los aniversarios de ciertas marcas y modelos”.
Asimismo, Gómez agradeció a la Municipalidad de Berazategui "por el apoyo que siempre nos brinda para poder realizar este evento. La idea es que todas las personas de la localidad y alrededores puedan disfrutarlo”. También destacó al intendente Carlos Balor "por darnos la posibilidad de realizar esta muestra y dar a conocer nuestros autos, hobbies y anhelos”.
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