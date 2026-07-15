Nueva edición del Salón de Automóviles y Motos Clásicas de Berazategui

Se realizará entre el jueves 23 y el domingo 26 de este mes de 14 a 21 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

El 13er. Salón de Automóviles y Motos Clásicas de Berazategui se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de este mes de 14 a 21, dónde los vecinos podrán disfrutar de una nueva edición del encuentro organizado por el Autoclub Berazategui e impulsado por el intendente Carlos Balor, en articulación con la Municipalidad. Tendrá lugar en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, con entrada libre y gratuita, lo que implica una propuesta para disfrutar durante el receso invernal y una oportunidad única para revivir la historia automotriz.