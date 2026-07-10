Violencia e impaciencia en una estación de servicio

Un conductor insultó y le pegó una trompada a un trabajador porque quería que lo atendieran antes que a los que estaban esperando su turno. Quedó registrado en las cámaras de vigilancia.
La violencia y la impaciencia en la sociedad volvieron a tener un claro ejemplo en un episodio que ocurrió en Quilmes cuando un conductor agredió con una trompada a un trabajador de una estación de servicio en Quilmes porque querían que lo atendieran antes que los demás.
Todo ocurrió en un establecimiento vendedor de combustibles ubicado en Corrientes 180, perteneciente a la firma Puma, cuando el individuo llegó allí y se presentó con la intención de ser atendido de manera inmediata. Lo hizo de una manera bastante irrespetuosa, ya que no le importó el orden de llegada de los demás vehículos que aguardaban su turno.
Ante su repudiable comportamiento, el empleado le explicó que debía esperar, ya que había otros clientes antes que él. No obstante, lejos de calmarse, el conductor empezó a insultar e instantes después, le lanzó un golpe de puño, el cual quedó registrado en un video captado por las cámaras de vigilancia. No conforme con eso, el cliente tiró el dinero del pago al playero y lo volvió a increpar: "Quedate con el vuelto, gil", para luego retirarse del lugar.
Posteriormente, los responsables de la estación de servicio mostraron su repudio por lo sucedido y pidieron por la difusión de las imágenes para visibilizar el episodio y condenar este tipo de hechos de violencia contra quienes se encuentran trabajando.
Finalmente, lo sucedido puso en debate las agresiones que sufren con frecuencia los trabajadores de atención al público, quienes muchas veces deben enfrentar situaciones de violencia por parte de clientes mientras cumplen con sus tareas habituales.
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