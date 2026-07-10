Violencia e impaciencia en una estación de servicio

Ante su repudiable comportamiento, el empleado le explicó que debía esperar, ya que había otros clientes antes que él. No obstante, lejos de calmarse, el conductor empezó a insultar e instantes después, le lanzó un golpe de puño, el cual quedó registrado en un video captado por las cámaras de vigilancia. No conforme con eso, el cliente tiró el dinero del pago al playero y lo volvió a increpar: "Quedate con el vuelto, gil", para luego retirarse del lugar.