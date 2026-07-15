Secuestraron 300 dosis de pasta base preparadas para la venta

El hallazgo se concretó cuando la policía buscaba un arma de fuego con la que un sujeto amenazó a un vecino al que le robó un cordero, luego de que fuera a recriminarle la acción.
El robo de un cordero y abuso de arma de fuego derivó en el hallazgo de 300 dosis de pasta base preparadas para la venta en un allanamiento que se llevó a cabo en un inmueble de Florencio Varela y que terminó con tres personas detenidas. Todo comenzó a partir de una denuncia realizada el 4 de este mes por un vecino manifestó que dos hombres, le sustrajeron un cordero.
Enojado, la víctima fue a buscar al sospechoso para reclamarle por el ilícito, sin embargo, el implicado lo recibió de manera poco amistosa: le efectuó varios disparos con un arma de fuego. En ese marco, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 4 y el Juzgado de Garantías 5, la Justicia ordenó dos allanamientos en domicilios de la jurisdicción de la Comisaría 6ta.
El primer objetivo, ubicado en la calle 1153 entre 1122 y 1124, arrojó resultado negativo. Pero, durante el procedimiento realizado en una vivienda de 1124 entre 1153 y 1155, si bien los efectivos tampoco encontraron el arma de fuego buscada, se toparon con una sorpresa: observaron a varias personas fraccionando estupefacientes y, como consecuencia, secuestraron 297 envoltorios que contenían pasta base, con un peso total cercano a los 110 gramos, además de recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y otros elementos de interés para la investigación.
En el inmueble, fueron aprehendidos una mujer de 36 años, un joven de 22 y otra mujer de 24, quienes quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Florencio Varela por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Igualmente, la causa por el presunto abuso de armas continúa su curso, mientras que la Fiscalía también investiga el hallazgo de la droga y la eventual participación de los detenidos en actividades de narcomenudeo.