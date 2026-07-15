Secuestraron 300 dosis de pasta base preparadas para la venta

En el inmueble, fueron aprehendidos una mujer de 36 años, un joven de 22 y otra mujer de 24, quienes quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Florencio Varela por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Igualmente, la causa por el presunto abuso de armas continúa su curso, mientras que la Fiscalía también investiga el hallazgo de la droga y la eventual participación de los detenidos en actividades de narcomenudeo.