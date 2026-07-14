Condenan a hotel alojamiento a pagarle más de 17 millones de pesos a una clienta

No obstante, el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Quilmes comprobó que había una relación de consumo y que el establecimiento tenía un deber objetivo de garantizar la seguridad de sus clientes. En tanto, fundamentó su decisión amparándose en pericia en seguridad e higiene que confirmó la existencia de un desnivel en el sector del jacuzzi, considerado apto para provocar caídas en un ambiente húmedo, y el magistrado entendió que la empresa no logró demostrar que hubiera adoptado las medidas necesarias para prevenir ese riesgo.

Precisamente, la sentencia reconoció 11.150.000 pesos por incapacidad física y secuelas, 100.000 pesos por gastos médicos y de medicamentos y 6.000.000 de pesos en concepto de daño moral, alcanzando una indemnización total de 17.250.000 pesos, a la que deberán sumarse los intereses correspondientes desde la fecha del accidente. Igualmente, el fallo rechazó el reclamo por daño psicológico y lucro cesante al considerar que esos perjuicios no fueron debidamente acreditados durante el juicio