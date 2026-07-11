Mayra Mendoza anunció los puntos principales de la campaña para 2027

"Cristina es inocente, compañeras. No nos cansemos. Y que no nos quieran hacer dudar de que decir sostenidamente todos los días y a cada rato, que Cristina debe estar libre, es algo equivocado. Porque quieren generar eso en muchas de las que nos animamos a levantar la voz, que decir Cristina libre es un error, que primero hay que ganar las elecciones. No hay posibilidad de que gobierne el peronismo en la Argentina si Cristina no está en libertad", aseveró Mendoza.

Posteriormente expresó que “la entrega, el remate de la Argentina, derogaciones de todas las leyes que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se pudieron sancionar en nuestro país, hoy son derogadas con algunos votos de los que se dicen peronistas para que puedan entregar nuestro país con todos nosotros y nosotras adentro. Y lo que viene también es esto, además de recibir a la encargada del Fondo Monetario Internacional para que venga a decir cómo vamos a seguir viviendo los argentinos con un nuevo plan de ajuste que están decididos a llevar adelante, porque esta miseria planificada tiene que ver con ese mal llamado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un sometimiento el que Macri, luego Alberto Fernández y ahora Milei someten al pueblo argentino”.