Mayra Mendoza anunció los puntos principales de la campaña para 2027

"Recomposición salarial, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reforma judicial y Cristina libre", puntualizó la diputada provincial.
Al cerrar el Segundo Encuentro de Mujeres Peronistas de la Octava Sección Electoral (que tiene un solo distrito, La Plata), la diputada provincial Mayra Mendoza, anunció los puntos principales de la campaña para las elecciones de 2027: "Recomposición salarial, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reforma judicial y Cristina libre".
“Somos más de 400 las que participamos en las comisiones, debatiendo, escuchándonos, construyendo colectivamente cuál es el camino de la militancia y cuál es la salida. Y siempre sabemos que la salida es colectiva, por eso somos todas las que estamos acá. Tenemos la enorme responsabilidad de representar a todo el conjunto”, detalló la legisladora.
Luego puntualizó: “Somos parte de este sentimiento que nos caracteriza a quienes militamos por la justicia social, que es transformar las realidades injustas. Para nosotras eso es un sentido en nuestras vidas. Desde lo más chiquitito que vemos hasta lo más grande que puede ser la injusticia que hoy se vive en nuestro país, un hecho histórico de injusticia, que es el secuestro y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”.
Y enfatizó: “No nos tenemos que cansar de decirlo y tenemos que salir de acá y saber que nuestra tarea es poder repetirlo en cada ámbito, en cada reunión y en la pausa de hidratación del partido: Cristina es inocente y debe estar en libertad”.
"Cristina es inocente, compañeras. No nos cansemos. Y que no nos quieran hacer dudar de que decir sostenidamente todos los días y a cada rato, que Cristina debe estar libre, es algo equivocado. Porque quieren generar eso en muchas de las que nos animamos a levantar la voz, que decir Cristina libre es un error, que primero hay que ganar las elecciones. No hay posibilidad de que gobierne el peronismo en la Argentina si Cristina no está en libertad", aseveró Mendoza.
Posteriormente expresó que “la entrega, el remate de la Argentina, derogaciones de todas las leyes que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se pudieron sancionar en nuestro país, hoy son derogadas con algunos votos de los que se dicen peronistas para que puedan entregar nuestro país con todos nosotros y nosotras adentro. Y lo que viene también es esto, además de recibir a la encargada del Fondo Monetario Internacional para que venga a decir cómo vamos a seguir viviendo los argentinos con un nuevo plan de ajuste que están decididos a llevar adelante, porque esta miseria planificada tiene que ver con ese mal llamado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un sometimiento el que Macri, luego Alberto Fernández y ahora Milei someten al pueblo argentino”.