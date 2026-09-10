La primera resolución de AFA sobre el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina abrió formalmente el expediente por la polémica planilla del Xeneize ante el Fortín: le dio cinco días para exponer sus argumentos al club de la Ribera.

La AFA dio a conocer la primera resolución sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina le dio al Xeneize un plazo de cinco días para tomar vista del expediente y presentar su respuesta. La decisión fue tomada en el marco del Artículo 36 del Código Disciplinario.