La primera resolución de AFA sobre el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina abrió formalmente el expediente por la polémica planilla del Xeneize ante el Fortín: le dio cinco días para exponer sus argumentos al club de la Ribera.
La AFA dio a conocer la primera resolución sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina le dio al Xeneize un plazo de cinco días para tomar vista del expediente y presentar su respuesta. La decisión fue tomada en el marco del Artículo 36 del Código Disciplinario.
El Fortín sostiene que Boca incurrió en una alineación indebida y reclama que se le otorgue el partido por perdido, lo que significaría su clasificación a los cuartos de final. Si bien solo cinco extranjeros ingresaron al campo de juego, Ángel Romero también estaba habilitado para jugar (se quedó en el banco) y que la sola inclusión de seis futbolistas en la planilla quebrantó el límite reglamentario.
Por su parte, desde Boca preparan su defensa con antecedentes de casos similares que terminaron en multas económicas o apercibimientos y no en sanciones deportivas. Además, remarcan que Romero no ingresó durante el partido y que, por lo tanto, no existió una ventaja deportiva. El Xeneize buscará que el Tribunal contemple esta situación al momento de resolver el reclamo.
El propio boletín de AFA incluyó un antecedente que podría ser tenido en cuenta: Belgrano hizo seis cambios ante Lanús en el fútbol femenino y el Tribunal rechazó el pedido de alineación indebida, aunque sancionó al Pirata con una multa. Ahora, Boca tendrá cinco días para presentar sus argumentos y, después, el Tribunal de Disciplina deberá avanzar hacia una resolución definitiva sobre el reclamo de Vélez.
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