Obligan a prostituirse a menores de 11 años

Al frente de la Ayudantía de Delitos Conexos Contra la Trata de Personas, Ichazo recalcó que "todos los organismos del Estado, como fuerzas judiciales y policiales, están ante un nuevo desafío y deben prepararse para enfrentar a estas organizaciones, que ya se encuentran trabajando" para buscar a sus víctimas.

Para el fiscal, son "las condiciones de extrema pobreza y pobreza estructural" el terreno fértil para que las redes de explotación sexual manipulen y esclavicen a las mujeres. Y explicó que "la situación actual", condicionada por la cuarentena establecida por la pandemia de coronavirus, empeorará el escenario.

Un dato importante que arrojó es que "si bien la mayoría de las personas explotadas sexualmente tienen de entre 18 y 24 años, cada vez hay más menores de 11 y 12 años".

En este sentido, señaló que gran parte de las niñas explotadas son entregadas a los explotadores "por los propios familiares. Hemos tenido un caso en Florencio Varela -dijo- donde una abuela obligaba a chatear e intercambiar material de explotación sexual con un preso del penal, para que luego tenga relaciones con él. Esto también se debe a que esas familias tienen las necesidades que definen a la condición humana totalmente insatisfechas".

Vuelven a ser captadas

La falta de trabajo y por consiguiente de ingresos -según Ichazo- son las principales causas para que mujeres, que lograron librarse de sus explotadores, vuelvan a caer en sus redes. "La mayoría de ellas son madres solteras y son el único sustento de sus familias. Ya están "marcadas" por estas organizaciones criminales", comentó.

Luego profundizó que "son manipuladas ya que les ofrecen dinero que no están acostumbradas a ganar. Les prometen 3500 pesos la hora". No obstante, remarcó que "les retienen el dinero y las amenazan con no dárselo". También, existen casos donde les advierten que "les van a contar a su familia la actividad que son obligadas a hacer. Lamentablemente, aceptan por verguenza".

La Ayudantía que encabeza Daniel Ichazo dispone de canales de comunicación para que se puedan realizar denuncias vinculadas a los delitos mencionados. El primero es el blog de la Fiscalía Descentralizada de Berazategui; el segundo es el perfil de Facebook "Delitos Conexos a la Trata de Personas Quilmes", y tercero es el correo electrónico ufi1.bz@gmail.com.

"Tenemos un gran abanico de canales de comunicación para que la gente realice denuncias, de manera anónima o no. Como decimos nosotros, trabajos 24 x 7 para combatir este flagelo", cerró.