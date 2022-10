Pánico en el Normal de Quilmes por gas pimienta en un aula

La insólita situación se dio cuando la joven lanzó el contenido que llevaba adentro del aerosol y comenzó a contaminar el espacio cerrado. Fue allí cuando los compañeros empezaron a descomponerse y las autoridades se vieron obligadas a llamar a la asistencia médica por precaución.

Si bien la situación no pasó a mayores, el susto fue muy grande. Picazón en la piel, irritación en los ojos y una sensación de asfixia afectó a alrededor de 25 chicos que tuvieron que ser asistidos por tres ambulancias.

Los médicos constataron que no había de qué preocuparse a pesar de los tóxicos que habían circulado por el ambiente.

Pero lo que hace mucho más insólita esta situación, y la hace parecer una ironía del destino, es que no se trataba de cualquier día. En simultáneo, se estaba por tomar el examen de la Prueba Aprender 2022.

Se trata de una instancia en la que se evalúa pero que no califica dentro de lo curricular y sirve para medir el nivel educativo en todo el país. Esas mediciones son llevadas al Ministerio de Educación para que se tomen las decisiones necesarias y enviadas a cada entidad educativa.

Por lo pronto, no se sabe si se trató de un acto para que se posponga dicha evaluación, si fue un accidente o si fue intencional. Se investiga el caso y la inspección de la escuela ubicada en Mitre al 300 dispondrá las sanciones correspondientes con esta alumna que podría haber ocasionado graves lesiones en sus compañeros. Sin embargo, algunos años atrás el centro de estudiante se había manifestado en contra de la prueba.

“Creemos que va totalmente en contra de lo que es la educación pública por las formas en las que se toma, por las medidas que se van a tomar y los fines que tiene. Un múltiple choice de nosotros no dice nada, es un ‘tateti’. No se ve cómo llegamos al resultado. Adivinando nada más me puede ir bien como me puede ir mal”, habían asegurado.