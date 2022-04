Pesadilla para abuela de 90 años por robo en su casa

La abuela Delia se llevó el susto más grande de su vida. Y le sucedió nada menos que en su propio hogar, ubicado en la calle Chiclana entre Independencia y Labardén. Allí vivió toda su vida y desde hace siete meses lo hace en soledad, ya que perdió a su marido.

No sólo debió soportar que le destrocen gran parte de su vivienda, sino que, además, aguantó una verdadera tortura psicológica por parte de los asaltantes, que la amenazaban con secuestrarla y dejarla "tirada en una villa", si no confesaba el lugar en el que escondía sus ahorros.

"Desde el comienzo querían la plata y tenía sólo 12 mil pesos y unos poquitos dólares. Me preguntaban si era italiana porque quería saber su cobraba la jubilación en euros y tengo joyas", expresó la víctima.

Asimismo, la mujer indicó: "Es la primera vez que me pasa, a esta edad por suerte. Me ataron con un pañuelo en el cuello, me pasaron una remera por la cabeza porque si no les decía dónde estaba la plata me dejaban en una villa tirada o una plaza. Me rompieron todo, me querían abrir hasta la estufa. Le dije ‘si yo te miento podés hacerme lo que quieras y golpear’. Ahí desistieron de buscar en las estufas".

Por último, Delia contó que entabló diálogo con uno de los ladrones, quien se encargó de tranquilizarla. "Yo no sabía ni la hora que era ni lo que hablaban. Le preguntaba a uno si tenía abuela, porque yo podría ser la de él, y por qué hacían esto. Ni la caja de fósforos dejaron sin abrir", agregó.

Por último, la mujer narró que a dos amigas suyas del mismo barrio las asaltaron en los últimos dos meses con una modalidad similar.