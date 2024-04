Pinto hace los últimos retoques en el Mate

Cinco partidos sin ganar lleva el Azzurro que espera a los de la Barranca con el cuchillo entre los dientes. Todos dan un plus ante el Puntero y El Chavo lo sabe. En la práctica de hoy buscará redondear la idea de juego y parar el mejor once inicial para no dejar que los de Ciudad Evita se levanten.

El Mate viene de imponerse por la mínima ante Argentino de Merlo con un gol de Gerardo Alegre y en La Barranca saben que la vía aérea puede ser una herramienta para abrir partidos, pero en la fecha pasada se notó la falta de precisión en los últimos metros y no quieren que se repita.

En principio, el once inicial sería el mismo, pero todo depende de cómo esté Angel Stringa, que salió en el entretiempo ante el elenco de Merlo y fue sustituido por Franco Sosa. Si el volante está en condiciones, la alineación se repetirá.