Premiarán a quienes conocen a fondo el Mundial de Fútbol

Una juguetería de Bernal entregará un paquete de figuritas y un álbum -que cuesta 2 mil y 15 mil pesos- respectivamente a quienes se acerquen al local el viernes a las 17.30 y respondan correctamente las preguntas sobre el certamen en el que Argentina defenderá su título de campeón.
La fiebre mundialista comenzó a sentirse en la región con la aparición de las figuritas y álbumes de la Copa del Mundo FIFA 2026 que comenzará el 11 de junio y en donde la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar en 2022. Tanto chicos, jóvenes como adultos comparten su locura por las estampas de jugadores, escudos y planteles que formarán parte del certamen deportivo que se llevará a cabo en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
En este contexto, la sucursal de Bernal de la juguetería Buffy tendrá una jornada especial este viernes a las 17.30, en la cual las personas que se acerquen podrán ganarse un paquete de figuritas y un álbum si contestan correctamente una trivia de preguntas sobre el tema en cuestión. La sede ubicada en el local 3 de la Galería Crítica Mau, de 9 de Julio 55, ya organizó un gran sorteo de una orden de compra hace 15 días y tuvo una muy buena recepción y ahora aguarda que suceda lo mismo.
En diálogo con este medio, Flavia Gerez, dueña del local junto a su marido José Luis Iacono, comentó que "hace un mes que estamos en Bernal y la gente nos recibió muy bien, nos está yendo bien en las ventas, por lo que decidimos pensar en cómo podríamos retribuir todo ese apoyo". "En ese contexto, pensamos aprovechar todo esto del Mundial y organizar una trivia de preguntas para que quienes participen se ganen un paquete de figuritas", anunció, al tiempo que precisó que "tendrán que responder sobre camisetas, números de jugadores, entre otras cuestiones vinculadas al campeonato".
Asimismo, adelantó que "podrán participar personas de cualquier edad, aunque aclaramos que a los más grandes les tocarán preguntas más complejas". "No tienen que anotarse previamente, solo deberán hacer la fila en el local y responder", avisó. Para la comerciante, "se siente muy fuerte la fiebre mundialista, los paquetes de figuritas se venden enseguida, a nosotros se nos agotaron los álbumes y aguardamos que el mayorista los reponga, hay un mayor interés que en el Mundial pasado".
El costo oficial de cada paquete es de 2 mil pesos, mientras que del álbum es de 15 mil. "Nos está yendo bien, vendemos más de 100 paquetes por día y nos compran personas de todas las edades, aunque cabe destacar que vienen muchos chicos de las escuelas de la zona y hasta estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, que se encuentra cerca del negocio", informó.
Flavia reveló que "el máximo de paquetes que vendimos fue de 50 a un señor, a lo que nosotros no ponemos límites, se pueden llevar la cantidad que quieran". Además, agregó que "el otro día, un padre nos confesó que, por primera vez, sus hijos decidieron empezar a llenar el álbum". "Estamos muy contentos y asombrados por la repercusión que tiene lo de la trivia, la anunciamos en las redes sociales y comenzó a tener mucho alcance, así que tenemos una gran expectativa", concluyó.