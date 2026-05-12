Premiarán a quienes conocen a fondo el Mundial de Fútbol

El costo oficial de cada paquete es de 2 mil pesos, mientras que del álbum es de 15 mil. "Nos está yendo bien, vendemos más de 100 paquetes por día y nos compran personas de todas las edades, aunque cabe destacar que vienen muchos chicos de las escuelas de la zona y hasta estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, que se encuentra cerca del negocio", informó.

Flavia reveló que "el máximo de paquetes que vendimos fue de 50 a un señor, a lo que nosotros no ponemos límites, se pueden llevar la cantidad que quieran". Además, agregó que "el otro día, un padre nos confesó que, por primera vez, sus hijos decidieron empezar a llenar el álbum". "Estamos muy contentos y asombrados por la repercusión que tiene lo de la trivia, la anunciamos en las redes sociales y comenzó a tener mucho alcance, así que tenemos una gran expectativa", concluyó.