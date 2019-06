En la sala ubicada en Mitre 721, se realizará la competencia de cortos nacionales e internacionales. Además, se contarán nuevas experiencias activistas, en el marco del Mes Escena Quilmes.

El sábado, desde las 18, se exhibirán materiales de origen argentino y el domingo, a partir del mismo horario, se proyectarán cortometrajes internacionales con anuncio de ganadores y homenaje a activistas trans.

El festival es organizado por Cine Versátil, Fundación Famicine (Venezuela), Asociación Civil MISER (Argentina), la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (RedInav) y la Red Diversidad en el cine latinoamericano y caribeño (DIVERCILAC).

De Interés Municipal

El encuentro fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Quilmes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación, La Fortaleza y la Subsecretaria de Derechos Humanos y Géneros local.

En esta edición se exhibirán 16 cortometrajes en competencia, los cuales serán evaluados por la joven directora argentina Lucía Ravanelli (ganadora de la octava edición del Festival), el actor y dramaturgo venezolano José Luis Barrera, el titular del Festival de Diversidad Sexual y de Género de Goiás, Cristiano Sousa y la directora chilena Marialy Rivas, reconocida por su paso por Cannes con el cortometraje "Blokes" (2010) y por Sundance con el largometraje "Joven y alocada" (2012). Se seleccionará: Mejor Cortometraje Argentino y Mejor Cortometraje Internacional 2019.

Cortos internacionales

La selección internacional está conformada por: La mariachi (México, 2018), Carlito se va para siempre (Perú, 2018), Inquilinos (España, 2018), Porque me quieren (Colombia, 2019), Caracoles (Argentina, 2018), Halley & Marilyn (Brasil, 2019), The snail (Irán, 2018), The stroke (Reino Unido, 2017), Photomaton (México, 2018) y Un edén para lady Helena (Ecuador, 2018). Mientras que en la selección nacional figuran los títulos: Amigos de esperma, Iguales, Muñeca rota, Casi es verano, Revés y La guardia virtual.

También, en este festival se retomará el tradicional reconocimiento Cineversátil y este año se une a la galería la activista trans Noelia Belén Luna, cofundadora de MISER (Movimiento de Integración Sexual Etnica y Religiosa) y promotora de los derechos humanos. Es abuela y aún persiste su sueño de lograr un apoyo real y efectivo a las personas LGBTI y los grupos aborígenes que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza.

Elección vía web

Dentro de las categorías competitivas también se disputa el Mejor Cortometraje online elegido por votación del público a través de la plataforma www.cineversatil.com. En este rubro participan Un ser como tal (México, 2019), Siempre que lo cuento (España, 2018), Nadie quiere tu verdad (España, 2019) y Lejos (Brasil, 2019).