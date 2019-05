Durante la protesta, los manifestantes cortaron el tránsito a la altura de avenida Montevideo y reclamaron a la Justicia que intervenga para restablecer el contacto del pequeño con su madre, quien también presentó una denuncia en la Comisaría 7ma. de Quilmes.

En diálogo con Popular Ramona Gramce, la abuela materna de Uriel, aseguró que el nene “no tenía contacto con su padre desde hacía cuatro años”. “Nosotros no sabemos qué clase de persona es ahora. Desde que se separó de mi hija no supimos más de él. No tenemos idea si está en condiciones de cuidar a un chico, no conocemos con quién vive. Esto parece un secuestro, fuimos 3 veces a su casa y no había nadie”, exclamó.

Asimismo, la mujer aseguró que “desde el miércoles pasado no tenemos respuestas de nadie”.

“Nadie nos dice nada. En la escuela no nos explican por qué entregaron a mi nieto. En la comisaría nos mandan al fiscalía, y en la fiscalía no dijeron que tenemos que esperar 10 días”, se quejó Gramce, quien adelantó que mañana, en caso de que no aparezca Uriel, trasladarán la manifestación a los tribunales locales para exigir respuestas al fiscal Jorge Saizar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes.

Abandono y malos tratos

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a este medio que el padre del pequeño presentó -el pasado 8 de abril- una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Don Bosco, donde apuntó contra la madre y su actual pareja por abandono y malos tratos contra Uriel.

En la presentación, el sujeto aseguró que el pequeño padecía desnutrición e incluso tenía “garrapatas” por la falta de higiene.