Rescataron a 14 perros en malas condiciones higiénicas de una vivienda de Varela

Las leyes de proteccionismo cada vez cobran más relevancia y la presión social respecto a estas temáticas, sumado a la velocidad con la cual se reproducen los materiales en las distintas plataformas virtuales, provoca que los encargados de las riendas de la justicia tengan que poner el foco de inmediato cuando se conocen causas de dicha índole. Es por ello que en esta oportunidad, llevaron a cabo un exitoso rescate y los animalitos quedaron resguardados en un refugio.

La situación tuvo su inicio la semana pasada, cuando empezó a circular un video con imágenes sensibles en el cual se observaba a un grupo de perros que atacaban y se comían a un can de menor tamaño dentro de una misma propiedad. El mismo se grabó con un teléfono celular a pocos metros de distancia y nadie intercedió para separarlos. Esto generó repudio total en la comunidad y decidieron denunciarlo.

El caso cayó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 y con la debida autorización, agentes policiales de la Comisaría Segunda de Florencio Varela allanaron la vivienda indicada en trabajo conjunto con operarios del área de zoonosis del Municipio varelense. La misma está situada en la intersección de las calles 515 y 536 y, al llegar, se entrevistaron con la dueña, identificada como Lucía F., de 55 años, que dejó pasar a los uniformados y no opuso resistencia.

En total eran 14 perros los que tenía en su casa, en un espacio pequeño, repleto de materia fecal, con muy malas condiciones higiénicas, acumulación de elementos cortantes, entre otras cosas. Lo cierto es que los animales no presentaban signos de haber sido golpeados o lastimados por la propietaria, aunque claramente no era el sitio indicado para que permanecieran o se desarrollaran.

Del operativo participaron veterinarios y también la Jefa del vínculo animal/humano, Cintia Triaca, quien estuvo evaluando la situación y dejando todo certificado. Las pruebas para dirigirse a la vivienda en la cual estaban los perritos fueron más que suficientes y es por ello que los trasladaron al refugio de la Organización No Gubernamental (ONG) La Banda de Sarita, muy conocido en todo Florencio Varela.

Así las cosas, este caso deja en clara la preocupación social y judicial acerca de estas situaciones que a diario ocurren en el distrito y sus alrededores. Resulta fundamental el compromiso de los vecinos para denunciar y exponer los distintos tipos de maltrato.