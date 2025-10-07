Temor frente a escuela de Varela por menor que exhibió un arma

Se trata de un caso repleto de incógnitas que causó pánico en las inmediaciones de un establecimiento educativo en el cual había decenas de niños asistiendo a sus respectivas clases. Dicha problemática se agudizó en el último tiempo y semana a semana salen a la luz distintos episodios que reflejan la violencia y el desinterés con el que se manejan algunos jóvenes en el distrito y en sus alrededores.

Todo comenzó durante la jornada del lunes, en la Escuela Primaria N° 15, situada en la calle Neuquén al 1700 en Florencio Varela. Allí se dirigió el acusado, de 15 años, quien exhibió un arma de fuego y encendió las alarmas de quienes estaban en el interior del edificio. Es por ello que la directora decidió comunicarse con el 911 y activar el debido protocolo por temor a que ocurriera una verdadera tragedia.

Lo cierto es que agentes policiales de la Comisaría Tercera se apersonaron y desarmaron al menor, confirmando que el revólver era una réplica y que no servía para disparar. Este lo entregó sin oponer resistencia y les dijo a los uniformados que su intención no era atacar a nadie, sino que fue a buscar a su novia y que fue abusada por su propio tío. Siguiendo su testimonio, la chica quedó amenazada y por miedo a que le sucediera algo fue con dicho aparato.

Así las cosas, secuestraron el elemento y dieron intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) número 2, que dispuso que el menor sea llevado con su madre e iniciaron el correspondiente seguimiento. La situación no se salió de control y la salida de los otros cursos de alumnos fue con total normalidad, aunque en medio de la conmoción de los adultos que fueron a retirar a sus hijos.

Las autoridades muestran su preocupación ante esta problemática que no pueden solucionar y que crece día a día en los establecimientos educativos. Las riñas, las amenazas de chicos armados dentro de las escuelas y los enfrentamientos contra los docentes exponen las fallas del sistema educativo y la comunidad precisa soluciones inmediatas.