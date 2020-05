Trabaja de barrendero y realiza una labor solidaria

Barrendero de profesión y solidario por decisión propia, Héctor Cesare lleva ya tres años haciendo esta tarea. Pero no todos son los mismos, ya que la cantidad de donación se va incrementando cada vez más, y va a encontrando a más personas que se suman a su campaña.

En diálogo con El Quilmeño, manifestó su alegría por el material recolectado al mencionar que siente "mucha satisfacción a juntar las tapitas y las latas, mientras realizo mi trabajo como barrendero en Capital Federal, en Palermo precisamente".

El jueves 26 de marzo, ya en plena cuarentena, concretó su última donación al hospital ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde le dieron un diploma de reconocimiento. "Me agradecieron mucho por realizar la entrega y para mí ya es un placer, y sé que el año que viene la cantidad va a ser aún mayor", comentó.

Héctor no se quedó quieto y desde esa fecha se puso en campaña para 2021. Todos los días de la semana, a partir de las 5, comienza su trabajo desde Godoy Cruz y Costa Rica, hasta Avenida Santa Fe, con su carro y su escobillón, para cumplir su tarea laboral y encontrar las tapitas y latas que donará. Y, aunque en la actualidad "se ven menos en la calle", mantiene su optimismo.

Como si fuera poco, su vocación solidaria ya es conocida y muy respetada, no sólo en Quilmes Oeste -donde vive junto a su familia-, sino que en el mismo Palermo, de tal manera que los vecinos lo aplauden. "El otro día una vecina bajó de su edificio y me empezó a aplaudir. Eso me emocionó mucho", dijo.

Finalmente, el quilmeño indicó que esta tarea solidaria no sería lo mismo sin la ayuda de su hija Mía Lucía Cesare, de 9 años. "Ella me ayuda mucho a limpiar y a clasificar las latas y las tapitas. Le gusta mucho y tiene un gran espíritu solidario".