El grupo, que nació en 2002 en el Instituto Santo Tomás de Florencio Varela, está integrado por Esteban Zavala en voz y bajo, Gastón Zavala en batería, Elías Zavala en primera guitarra y coros, Lucio Chaves en guitarra rítimica, Alexís Román Silva en teclados y Joel Salto en percusión.

En diálogo con El Quilmeño, Esteban recordó que La Salida se originó “en los actos escolares del colegio, donde nosotros nos poníamos a tocar. Luego, optamos por conformar un proyecto interesante en cuanto a lo musical”.

El estilo de la banda incluye rock, reggae, ska y melódico, mientras que en sus letras se inspiran en “historias que nos pasaron a nosotros y que les puede suceder a cualquiera. Además, hacemos canciones que surgen de cuestiones ficticias”.

Con respecto a lo que tiene por delante, anticipó que durante la próxima semana ingresarán al estudio para grabar el material debut.El año pasado para el grupo, sostuvo el cantante, “fue bastante productivo porque tuvimos varias fecha y recorrimos buena parte de zona Sur del Gran Buenos Aires y un poco de Capital Federal”, al tiempo que anunció que el primer concierto de 2019 tendrá lugar Quilmes Centro, más precisamente en el boliche Ink, el sábado 9 de febrero.

El nombre del grupo surgió cuando los chicos frecuentaban los recitales de una banda llamada La Window Rock and Blues. “Nosotros los seguíamos a ellos y cuando comenzamos nos hacíamos llamar The Exit, La Salida en inglés. Ellos eran la ventana y nosotros la puerta. Pero una vez en clases, un amigo hizo un dibujo, que era una habitación con una puerta en el medio entreabierta y escribió La Salida. La verdad es me encantó esa idea. Después agregamos Sinfónica del Rock por la diversidad de estilos que hacemos”.