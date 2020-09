Un gesto desinteresado con una familia que tuvo premio

Se trata de la familia Piriz Romero, que está integrada por Juan Carlos y Cristina, los padres de 56 y 54 años respectivamente, y Sofía y Rocío, las hijas de 18 y 15. Viven en 204, entre 252 y 252 A de Sourigues y no quedaron solos a pesar del encierro, ya que allí estuvo Luis Alberto Beto Sánchez para darles una mano.

En diálogo con El Quilmeño, Juan Carlos comentó que "todo nació a partir de un estado de WhatsApp que puse y que fue visto por Beto, el ferretero del barrio, quien me dijo que si necesitábamos algo que le avisemos. Al principio me sorprendió, él era un conocido, pero desconocido al mismo tiempo, pero todos los días nos preguntaba si necesitábamos ayuda".

"Un día decidí ponerlo a prueba y le pedimos que nos comprara los remedios que debíamos tomar, y lo mismo hizo con las verduras y otros elementos. No cualquiera te ayuda hoy en día. Fue uno de los pocos que nos dio una mano, y todo a partir de un estado de WhatsApp", añadió con la voz entrecortada.

Del 8 al 24 de agosto, los Piriz Romero sufrieron un largo camino hacia su recuperación y una vez que la concretaron, optaron por pensar en cómo podían agradecerle. "Una vez que recibí el alta fui al supermercado, compré un whisky y se lo regalé a Beto. Pero sentía que faltaba algo más. Por eso, decidimos ponerle el pasacalle. Eso lo hizo emocionar mucho, a nosotros también".

Por su parte Beto, cuyo local está en Camino General Belgrano y 203, afirmó que "cuando ví el pasacalles no lo podía creer. Me emocioné mucho, no lo esperaba. Yo lo hice porque sé que si me llegaba a pasar algo a mí, Juan Carlos y cualquier otra persona iba a actuar de esta manera. Ser solidario es algo que me enseñaron mis viejos".

Y destacó que "los vecinos me felicitaron por las redes sociales y los dueños de otros comercios vinieron al local para hacer lo mismo. Por suerte, la familia de Juan Carlos está recuperada".