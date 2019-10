WAB, una banda familiar desde Berazategui

A esta pareja, también la acompañan Fabián Jalil en batería y Marcelo Mesisca en guitarra, quienes también participan muy activamente en la composición de las canciones.

En diálogo con El Quilmeño, Martín comentó que "durante lo que va del año lanzamos dos temas, Ojos Café y Conciencia Casual", al tiempo que hace una semana hemos nuestro tercer corte de difusión que se va a llamar Caminando Voy".

Estas canciones y otras más podrán escucharse en vivo cuando WAB se suba al escenario de la Casa Rodolfo Walsh de Quilmes. "Será el 2 de noviembre y ya nos estamos preparando. Igualmente estamos esperando cerrar un par más antes de que termine el año", dijo.

Posteriormente, al ser consultado por las sensaciones que tiene a la hora de compartir esta banda junto a su esposa, manifestó que "es muy gratificante hacer lo que amo, que es la música, junto a mi compañera Cintia. Es algo muy lindo".

Agregó que "a veces se nos dificulta porque tenemos una nena de 5 y un nene de 7 años, que, a la hora de ensayar o de tocar, tenemos que pedir la ayuda de alguna abuela para que los cuide. Pero si en el lugar que vamos a tocar acepta el ingreso de menores, vienen con gusto".

Las canciones del grupo berazateguense están basadas en experiencias personales y recorren temáticas como el amor y la realidad social.

A modo de cierre, precisó que el nombre puede tener diferentes interpretaciones. "Desde we are band , somos banda en inglés, hasta White and Beer, que es vino y cerveza".