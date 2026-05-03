Rodolfo Tailhade subió la apuesta contra Manuel Adorni: "Un hecho de corrupción galopante"

"Venían a combatir la casta, son casta tope de gama, la que me denuncia es la que tiene que rendir cuentas", añadió, vinculando este escenario con los cuestionamientos que Adorni enfrentó días atrás durante su exposición en la Cámara de Diputados respecto a su patrimonio y actividades privadas.

Asimismo, el legislador peronista puso el foco en un reciente traslado del jefe de Gabinete al exterior, calificando el episodio como una irregularidad grave dentro de la función pública. Marcó que el viaje de Adorni a Punta del Este tuvo como fin "dar una charla para empresarios en la torre Trump a 1.000 dólares por cabeza" y sentenció: "Estamos hablando de un hecho de corrupción galopante, pero el Presidente se maneja de la misma manera".

De esta forma, Tailhade reforzó la línea crítica expresada durante la sesión informativa del miércoles en el Congreso, donde la oposición insistió en la falta de explicaciones sobre el financiamiento de viajes personales y el uso de recursos del Estado para fines que no estarían vinculados a la gestión oficial.