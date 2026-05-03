El Gobierno explicó su estrategia para subir salarios: puso como meta a Japón y Polonia

El ministro Federico Sturzenegger se mostró a favor de aumentar la capacidad exportadora del país y dejar atrás esa limitación estructural. "Como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla", aseguró.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo este domingo que la clave del desarrollo económico argentino radica en superar la histórica limitación de divisas y explicó que el objetivo del gobierno es construir “una Argentina poderosa y próspera”, en contraposición a un modelo de crecimiento restringido.
A través de sus redes sociales, Sturzenegger abordó el concepto de “restricción externa”, al que definió como una limitación estructural que condicionó el desarrollo del país durante décadas. En su análisis, “Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”.
En ese contexto, el funcionario remarcó que la estrategia del Ejecutivo busca modificar esa dinámica de fondo. “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, señaló.
Sturzenegger detalló una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre otras, mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
Y siguió en esa línea: "Los que propugnan la idea de la restricción externa, lo toman como un facto de la realidad. Y entonces proponen bajar los sueldos (devaluación) para compensar esas dificultades. Sugieren también restringir las importaciones para acomodarlas a nuestra pobre capacidad exportadora. Un círculo vicioso: cuanto más te cerrás menos competitivo sos".
Sturzenegger ejemplificó: "Si un productor de maquinaria agrícola tiene que pagar cinco veces el neumático ya lo sacaste de la cancha. Así que las propias soluciones empeoraban la situación. Sólo quedaba la devaluación que era una manera de 'disciplinar' el salario a lo que verdaderamente se podía pagar. Vamos chicos, crezcan, asuman su realidad, nos decían. Y si veían que subían los salarios en dólares se asustaban: para ellos la restricción externa llegaría más pronto que tarde para volvernos a la realidad".
Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis.
"El resultado ya lo estamos viendo: un crecimiento de las exportaciones del 40% real en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei. Y lo más lindo, es que esto ni empezó. Porque el desafío no es como acomodarte a la realidad, sino como modificarla. Y en eso estamos. MAGA! VLLC!", concluyó.