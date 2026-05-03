El Gobierno explicó su estrategia para subir salarios: puso como meta a Japón y Polonia

Sturzenegger detalló una serie de iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad. Entre otras, mencionó la revisión de marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, así como el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Y siguió en esa línea: "Los que propugnan la idea de la restricción externa, lo toman como un facto de la realidad. Y entonces proponen bajar los sueldos (devaluación) para compensar esas dificultades. Sugieren también restringir las importaciones para acomodarlas a nuestra pobre capacidad exportadora. Un círculo vicioso: cuanto más te cerrás menos competitivo sos".

Sturzenegger ejemplificó: "Si un productor de maquinaria agrícola tiene que pagar cinco veces el neumático ya lo sacaste de la cancha. Así que las propias soluciones empeoraban la situación. Sólo quedaba la devaluación que era una manera de 'disciplinar' el salario a lo que verdaderamente se podía pagar. Vamos chicos, crezcan, asuman su realidad, nos decían. Y si veían que subían los salarios en dólares se asustaban: para ellos la restricción externa llegaría más pronto que tarde para volvernos a la realidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2050946130452664783&partner=&hide_thread=false AL FINAL LOS QUE HABLABAN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA TENÍAN RAZÓN. Cuando crecí estudiando economía la mayoría de los economistas hablaban de “la restricción externa”: que era que Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y… pic.twitter.com/O6IrEqyGNC — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 3, 2026

Las declaraciones del funcionario tuvieron lugar en el enfoque oficial de promover reformas estructurales que permitan incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis.

"El resultado ya lo estamos viendo: un crecimiento de las exportaciones del 40% real en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei. Y lo más lindo, es que esto ni empezó. Porque el desafío no es como acomodarte a la realidad, sino como modificarla. Y en eso estamos. MAGA! VLLC!", concluyó.