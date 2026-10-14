Alerta por el aumento de la sífilis en la Argentina: crecen los casos entre mujeres jóvenes y embarazadas

Los casos de sífilis continúan en aumento durante 2026

La situación también genera preocupación a nivel nacional. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N.º 828, hasta el 5 de octubre de 2026 se registraron 38.205 diagnósticos positivos de sífilis en la población general. La cifra supera en un 74% el promedio acumulado para el mismo período entre 2022 y 2025, que fue de 21.935 casos.

Las cifras se conocen después de que, en agosto, el boletín epidemiológico advirtiera sobre un incremento interanual del 124% en los casos.

En paralelo, organizaciones vinculadas con la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual cuestionaron la reducción de las acciones de prevención durante 2025. Según las denuncias difundidas por Fundación Huésped, durante ese año se entregaron apenas 832 preservativos y no se realizaron compras directas de estos insumos.

Desde el Ministerio de Salud respondieron a las críticas y señalaron que el Presupuesto 2026 contempla recursos para sostener las tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

En ese sentido, la cartera sanitaria sostuvo que el Programa 22 garantiza la cobertura integral de las acciones correspondientes, tanto para las personas que ya reciben tratamiento como para la incorporación prevista de nuevas terapias contra el VIH, la tuberculosis, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la lepra.

Por qué preocupa el aumento de los diagnósticos entre mujeres

Uno de los principales desafíos consiste en ampliar las estrategias de prevención para llegar a sectores de la población que no siempre se consideran expuestos a estas infecciones.

El director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF, Miguel Pedrola, advirtió que las políticas de prevención no deben concentrarse exclusivamente en los grupos que presentan mayor prevalencia de VIH.

“Durante muchos años asociamos las estrategias de prevención de las ITS a las mismas poblaciones que presentan mayor prevalencia de VIH, pero la sífilis nos obliga a ampliar esa mirada”, señaló.

El especialista remarcó que los registros evidencian una exposición importante entre las mujeres, particularmente las más jóvenes, por lo que consideró necesario desarrollar estrategias específicas para responder a esta situación.

Además, la infección puede permanecer durante períodos sin manifestaciones visibles. Esto significa que una persona puede tener sífilis sin saberlo y transmitirla a sus parejas sexuales si no recibe el diagnóstico y el tratamiento correspondientes.

Por ese motivo, los controles periódicos y el uso de preservativos son herramientas centrales para reducir los contagios.

Aumentan los casos de sífilis en personas embarazadas

Otro de los puntos que genera preocupación es el crecimiento de los diagnósticos entre las personas gestantes, debido al riesgo de transmisión de la infección durante el embarazo.

Según los datos difundidos, hasta octubre de 2026 se contabilizaron 8.591 diagnósticos de sífilis en esta población. El número representa un aumento del 24,58% frente al promedio acumulado de 6.896 casos correspondiente al período 2022-2025.

El Ministerio de Salud también advirtió que los casos en personas embarazadas continúan en aumento durante este año.

La detección temprana resulta fundamental para iniciar el tratamiento a tiempo y reducir el riesgo de sífilis congénita, que ocurre cuando la infección se transmite de la persona gestante al bebé.

Patricia Trinidad, directora del Centro Comunitario de Salud Sexual de AHF en la Ciudad de Buenos Aires, insistió en que la prevención no debe comenzar recién durante el embarazo.

“No podemos esperar al embarazo para empezar a hablar de sífilis. El testeo tiene que formar parte del cuidado habitual de la salud sexual, porque diagnosticar y tratar una infección a tiempo también permite prevenir futuros casos de sífilis congénita”, afirmó.

La especialista también señaló que cada diagnóstico de sífilis congénita obliga a revisar si existieron oportunidades anteriores para detectar y tratar la infección, tanto en la persona gestante como en sus parejas sexuales.

Las reinfecciones, otro motivo de preocupación

El relevamiento de AHF Argentina identificó un incremento significativo de las reinfecciones por sífilis. Mientras que los diagnósticos generales crecieron un 17,5% entre 2024 y 2025, las reinfecciones aumentaron un 166% en ese mismo período, según los datos mencionados en el informe.

De esta manera, pasaron de representar el 12,3% de los casos en 2024 al 27,8% en 2025. Esto significa que más de uno de cada cuatro diagnósticos correspondió a una persona que volvió a contraer la infección.

Pedrola explicó que haber recibido tratamiento y haberse curado no genera inmunidad frente a la sífilis, por lo que es posible volver a infectarse.

“Que más de uno de cada cuatro diagnósticos sea una reinfección es una señal de alerta”, advirtió el especialista, quien sostuvo que la atención no debe terminar con la finalización del tratamiento, sino que debe incluir controles y medidas de prevención sostenidas en el tiempo.

La campaña para reforzar la prevención

Frente a este escenario, AHF Argentina impulsa la campaña “La sífilis es cosa seria”, destinada a recuperar la percepción del riesgo asociado con una infección que tiene diagnóstico y tratamiento, pero que continúa representando un problema de salud pública.

La iniciativa promueve el uso de preservativos, los testeos periódicos, el acceso oportuno al tratamiento y el abordaje de las parejas sexuales para disminuir las posibilidades de nuevos contagios.

También contempla la difusión de información sobre la profilaxis posexposición con doxiciclina, conocida como DoxyPEP, una estrategia preventiva que debe evaluarse con orientación profesional y de acuerdo con las recomendaciones sanitarias vigentes.

Desde la organización remarcaron que detectar la infección a tiempo permite iniciar el tratamiento, interrumpir la cadena de transmisión y reducir el riesgo de complicaciones, incluida la sífilis congénita.

Aunque la enfermedad tiene cura, la posibilidad de contraerla nuevamente hace necesario sostener las medidas de prevención y los controles de salud sexual.

El aumento de los casos entre jóvenes, mujeres y personas embarazadas plantea la necesidad de fortalecer la educación sexual, ampliar el acceso a preservativos y facilitar los testeos para que el diagnóstico y el tratamiento lleguen de manera oportuna a toda la población.